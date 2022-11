Meteo – Esordio di Dicembre movimentato, l’Inverno potrebbe affondare fin da subito

Situazione sinottica in Italia

Salve cari amici del Centro Meteo Italiano! Una nuova perturbazione sta interessando le regioni del sud Italia apportando condizioni di maltempo specialmente tra Sardegna e Sicilia. Nelle prossime ore avremo anche qualche nevicata sui rilievi Appenninici, con accumulo a quote di media montagna. Di seguito vediamo le previsioni meteo nel dettaglio.

Previsioni meteo per il 29 Novembre

Meteo oggi – Queste le previsioni meteo per la giornata di oggi Martedì 29 Novembre: AL NORD: Al mattino molte nuvole su tutte le regioni con neve sulle Alpi fino a quote collinari; più asciutto altrove. Al pomeriggio residue precipitazioni sull’Appennino settentrionale. In serata tempo del tutto asciutto, ma con ancora molte nubi in transito. AL CENTRO: Al mattino deboli piogge sui settori adriatici, asciutto altrove con cieli coperti. Al pomeriggio ancora pioviggini sui medesimi settori, isolate nevicate in Appennino. In serata attese precipitazioni tra Lazio e Abruzzo; neve dai 1100-1200 metri. AL SUD E SULLE ISOLE: Al mattino piogge e temporali sulle Isole Maggiori, variabilità asciutta altrove. Al pomeriggio piogge in estensione alla Calabria, tempo invariato altrove. In serata instabilità in aumento con piogge e temporali nella notte sulle regioni peninsulari.

Tra cieli coperti e l’arrivo di una nuova perturbazione

Tendenza meteo – Una laguna barica continuerà ad insistere sul bacino Mediterraneo, con cieli che risulteranno prevalentemente coperti nel corso della settimana corrente. Maltempo che anche nel corso della giornata di domani insisterà sulle regioni del centro-sud, con piogge e nevicate sull’Appennino, fino a 1000 metri di quota. Con giovedì avremo una momentanea pausa dalle precipitazioni, seguita da un nuovo transito perturbato. Vediamo cosa potrebbe accadere.

Torna la neve in Italia

Da venerdì income il ritorno del maltempo in Italia, grazie al contributo di un affondo d’aria artica in quota che potrebbe alimentare un minimo di bassa pressione in risalita verso l’Italia. Questa configurazione potrebbe decretare il guasto del primo weekend del mese di Dicembre, ma è ancora presto per scendere nel dettaglio. Trattandosi di una tendenza vi invitiamo a seguire i nostri prossimi editoriali meteo.

