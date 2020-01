METEO – ESPLODE l’INVERNO, possibile ONDATA di FREDDO ARTICO con NEVE fino quasi in pianura e CROLLO TERMICO, i dettagli

Alta pressione in atto in Italia e su gran parte dell’Europa centro-occidentale, con nebbie in Pianura Padana

Da qualche giorno a questa parte un nuovo promontorio anticiclonico di origine azzorriana si estende, appunto, dalle Isole delle Azzorre, fino ad avvolgere la nostra Penisola e gran parte del vecchio continente, soprattutto dei Paesi europei centro-occidentali. Questo, sta apportando condizioni meteo di generale stabilità con tempo in prevalenza asciutto grazie a cieli soleggiati o poco nuvolosi quasi ovunque. Le temperature risultano in linea con il periodo o leggermente al di sopra, inoltre le nebbie caratterizzano negli ultimi giorni la Pianura Padana.

Seconda decade, si compatta il vortice polare, depressioni lontane dall’Italia

Stiamo ormai per addentrarci nella parte centrale di gennaio e dunque anche dell’inverno e la stagione non appare in grande forma, almeno non sul nostro Paese e alle nostre latitudini. Questo poiché il vortice polare è in fase di ricompattamento e nella seconda decade sembra rafforzarsi in sede. Ne deriva una corrente a getto posta a più alte latitudini e dunque depressioni che si tengono ben distanti dall’Italia.

L’inverno potrebbe esplodere dalla terza decade

Seppur in modalità e tempistiche diverse, i principali centri di calcolo sembrano piuttosto concordi nel vedere il termine del dominio anticiclonico per la terza decade del mese. Dal momento che le evoluzioni meteo sinottiche proposte sono varie tra i principali modelli, analizzeremo nel proseguo di questo articolo esclusivamente il modello americano GFS, che vedrebbe letteralmente esplodere l’inverno a partire dal giorno 19 di Gennaio.