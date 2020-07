METEO: ESTATE al via e vacanze prenotate in ITALIA nei prossimi giorni? Vediamo dove le acque più calde nel Mediterraneo

Meteo Italia: voglia di vacanze al mare?

L’Estate 2020 non ha deluso le aspettative e così dagli ultimi giorni di Giugno le temperature in tutta Italia sono aumentate ad oltranza fino a superare i 35°c su gran parte delle principali città del Paese. E così la voglia di vacanze al mare è salita esponenzialmente per molti italiani, quale meta per le condizioni termiche migliori? C’è l’imbarazzo della scelta osservando le anomalie termiche di temperatura superficiale delle acque italiane e più in generale del Mediterraneo, anomalie positive di temperatura ad oggi fino a +3°c, eccetto sul golfo del Leone.

Previsioni meteo per i prossimi giorni

L’anticiclone delle Azzorre ben esteso in oceano Atlantico tende verso l’Europa e il Mediterraneo andando ad influenzare così le condizioni meteo anche in Italia. Sole da nord a sud in queste ore salvo della residua instabilità tra Calabria e Sicilia, temperature estive ma senza clamorosi eccessi di caldo afoso anche nei prossimi giorni della settimana in corso. Le temperature delle acque del mare si aggirano intorno ai 25-26°c in Adriatico, Ionio e basso Tirreno, qualcosa in meno invece in Sardegna e lungo le coste di Toscana e Liguria. Mari mossi invece in Adriatico per domani.

Previsioni meteo mare prossimo weekend

Temperature superficiali delle acque marine piuttosto gradevoli sull’ Adriatico e sul Tirreno meridionale. Nel prossimo weekend le condizioni meteo risulteranno ancora favorevoli lungo tutte le coste italiane del Mediterraneo per una bella vacanza al mare e le temperature delle acque superficiali saranno sempre più gradevoli. Solo su Alpi, Prealpi e alte pianure avremo qualche disturbo in più nel corso del weekend quando un abbassamento del flusso atlantico potrebbe portare qualche temporale in più.