METEO – ESTATE in anticipo con TEMPERATURE in rialzo in ITALIA. Ecco la TENDENZA

In compagnia dell’alta pressione sub-tropicale

Ben ritrovati amici del Centro Meteo Italiano! Dall’ultimo scatto satellitare si denota la presenza di nuvolosità irregolare sulle regioni di nord-est e sul mar Adriatico. Su queste zone sarà possibile qualche pioggia a causa di una debole saccatura in atto sui Balcani. Sul resto della penisola i cieli risulteranno sereni o poco nuvolosi. Nelle prossime ore è atteso un aumento dell’instabilità sui rilievi che porterà qualche pioggia, ma senza fenomeni di rilievo. Vediamo di seguito le previsioni meteo nel dettaglio per la giornata odierna.

Previsioni meteo per la giornata odierna

Queste le previsioni meteo per oggi 18 maggio: AL NORD: Al mattino tempo stabile con prevalenza di cieli sereni, addensamenti sulla Pianura Padana orientale. Nel corso delle ore pomeridiane sono attese piogge e temporali su Alpi e Appennino settentrionale; nessuna variazione altrove. In serata residui fenomeni sulle Alpi e nuvolosità in aumento al Nord-Ovest. AL CENTRO: Al mattino prevalenza di cieli sereni su tutte le regioni. Al pomeriggio locali acquazzoni nelle zone interne di Lazio e Toscana, soleggiato sui restanti settori. In serata fenomeni in esaurimento con tempo stabile su tutte le regioni e prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi. AL SUD E SULLE ISOLE: Sereno o poco nuvoloso al mattino, con maggiori addensamenti sulle coste tirreniche di Campania e Calabria. Al pomeriggio instabilità in aumento con temporali nelle zone interne specie di Calabria e Basilicata, ampi spazi di sereno altrove. In serata condizioni meteo in miglioramento con cieli sereni o poco nuvolosi. PER SAPERNE DI PIU’ VI INVITIAMO A SEGUIRE IL NOSTRO SITO INTERNET.

Temperature massime in ulteriore aumento

Focus temperature – Il maggiore apporto di caldo e la ventilazione settentrionale prevista nella giornata odierna determinerà un rincaro delle temperature specie sui settori alpini e sulle zone pedemontane dell’Appennino; i venti di caduta permetteranno ai valori massimi di raggiungere anche i +32°C, anche grazie ad un maggiore contributo d’aria sub-tropicale in avvezione sull’Italia. Le medie del periodo saranno stravolte e potranno distaccarsi anche di +10-12°C al centro-nord; più contenute le anomalie al sud Italia, anche grazie al passaggio di una saccatura perturbata che lambirà l’estremo meridione nella seconda parte della settimana. L’estate meteorologica si avvierà con poca esitazione e con ancora tanto caldo in Italia: vediamo la tendenza per il mese di giugno.

Tendenza meteo per il mese di giugno

Tendenza giugno – Il mese di maggio sta regalando i primi tepori estivi con un grande anticipo: anche il mese di giugno potrebbe risultare piuttosto caldo e anomalo come evidenziato dall’analisi dell’ITCZ: la zona di convergenza intertropicale è già prevista in rialzo nei prossimi giorni, anche grazie al monsone Africano. Questa situazione potrebbe avvantaggiare la possibilità di severe ondate di calore già nel mese di luglio. Questo a discapito della possibilità di infiltrazioni d’aria umida, che possono innescare temporali pomeridiani anche sulle zone di pianura. Per saperne di più vi invitiamo a seguire i nostri prossimi editoriali meteo.

