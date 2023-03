Meteo – Fase più stabile, ma con insidia maltempo sempre presente sull’Italia: ecco i dettagli

Maltempo sulle regioni meridionali, meglio al centro-nord

Le condizioni meteo all’interno della nostra Penisola appaiono sostanzialmente divise a metà in queste ore, con un miglioramento che si conferma sulle regioni centro-settentrionali dove il tempo appare generalmente stabile e asciutto e maltempo sparso che invece riguarda il meridione, a causa della presenza di una circolazione depressionaria sul Mediterraneo meridionale. Le temperature non subiscono particolari scossoni rispetto a ieri, risultando al più anzi in lieve aumento in alcuni settori.

Allerta meteo per alcune aree del sud

Tale quadro meteorologico era già abbastanza delineato nella giornata di ieri, quando il Dipartimento di Protezione Civile aveva valutato di diramare un’allerta meteo per oggi per alcuni dei settori meridionali. E in effetti il maltempo non si è fatto attendere, con piogge sparse e qualche nevicata che interessa le montagne. Anche nelle prossime ore si confermerà il presente quadro meteorologico, con stabilità al centro-nord e maltempo al sud.

Fase più stabile in arrivo, ma con insidia maltempo sempre presente

A partire dalla giornata di domani domenica 5 marzo le condizioni meteo all’interno della nostra Penisola andranno gradualmente migliorando, in un contesto però che potrà, ad intermittenza, mantenersi instabile su alcune aree del Paese. Una circolazione occidentale, di matrice oceanica e pertanto più umida sarà infatti assicurata da una profonda depressione che si situerà sul centro Europa stando a quanto prospettano i principali centri di calcolo, con qualche pioggia che potrebbe originarsi di tanto in tanto sui settori più occidentali, come vedremo nel prossimo paragrafo.