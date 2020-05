METEO – FEROCE MALTEMPO in ITALIA scatena la FURIA dei NUBIFRAGI con DANNI e DISAGI, VIDEO di quanto successo sulle regioni settentrionali

Corridoio atlantico attivo sul nord Italia

Da diversi giorni un’estesa area depressionaria stazionava sul Mediterraneo e più generalmente sui Paesi europei occidentali, portando un’ondata di forte maltempo con l’apertura di una fase piuttosto piovosa che ha coinvolto Stati come Francia e Spagna, a tratti anche accompagnata da attività temporalesca e da qualche grandinata. Questa vasta saccatura ha portato i suoi effetti anche sulle regioni settentrionali, dove negli ultimi giorni sono state frequenti e anche a tratti diffuse le piogge, ma uno spostamento della suddetta saccatura verso oriente ha determinato, come vedremo in seguito, un’ondata di violento maltempo.

Tempo asciutto anche se piuttosto nuvoloso al centro-sud

Il tempo è invece rimasto spesso stabile e asciutto lungo le regioni centro-meridionali. Ciò è sempre dipeso dalla vasta saccatura presente ad occidente che ha funzionato da vero e proprio ago della bilancia per le condizioni meteo sulla nostra Penisola nel corso di questa settimana. Infatti, il moto ciclonico dell’area depressionaria stessa, ha pescato una massa d’aria piuttosto calda dal nord-Africa, gettandola direttamente sulle regioni centro-meridionali e trasportando anche un quantitativo di sabbia non indifferente dal Deserto del Sahara, che ha contribuito alla formazione di ammassamenti nuvolosi che non hanno portato tuttavia alcun tipo di fenomeno al suolo, come scritto in precedenza.

Forte e violento maltempo in Piemonte nel corso di questa notte

Con il transito dunque della suddetta saccatura verso oriente, sono ulteriormente peggiorate le condizioni atmosferiche già precarie sulle regioni settentrionali, dove non è mancato l’innesco di una ciclogenesi con minimo depressionario posizionato proprio in Piemonte di 1005hPa. Ed è proprio in Piemonte (e non solo, come vedremo nel prossimo paragrafo) che il maltempo si è abbattuto in maniera intensa, con piogge accompagnate anche da attività temporalesca con accumuli generalmente anche moderati. Non si sono segnalate però grosse criticità, nonostante i fenomeni a tratti abbiano assunto anche carattere di nubifragio.