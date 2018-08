Meteo Ferragosto 2018: piogge e temporali molto probabili sull’ Emilia Romagna e regioni centro-meridionali, fenomeni più localizzati sulle restanti regioni settentrionali.

METEO FERRAGOSTO 2018: tutto confermato, maltempo in Italia specie Emilia Romagna e regioni centro-meridionali – 13 Agosto 2018 – Sarà un Ferragosto 2018 all’ insegna del maltempo su gran parte d’ Italia con piogge e temporali un pò per tutta la giornata. Le regioni più soggette alle condizioni meteo avverse potrebbero essere l’ Emilia romagna, le Marche, l’ Umbria, l’ Abruzzo e i settori interni meridionali. Una perturbazione atlantica in arrivo da Ovest sta arrivando già in queste ore sull’ Itali, le regioni nord occidentali saranno le prime a dover fare i conti con il maltempo e con il passare delle ore interesserà il resto del Nord Italia e il versante Tirrenico centrale. Nella giornata di domani, martedì 14 Agosto, piogge e temporali investiranno molte regioni italiane sia quelle settentrionali che quelle centrali mentre al sud il tempo potrebbe ancora tenere. Il tutto sarà accompagnato anche da aria più fresca, con un generale calo delle temperature. […]