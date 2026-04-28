Meteo – Festa del Primo Maggio con bel tempo in Italia, ma clima fresco e residue piogge su queste regioni

Correnti instabili sul Nord Italia, più stabile sul resto del Paese
Buongiorno e ben ritrovati da parte del Centro Meteo Italiano. Situazione sinottica che vede l’anticiclone delle Azzorre oramai elevato verso il l’Atlantico settentrionale, mentre una goccia fredda si muove sull’Europa occidentale, portando correnti umide e instabili da ovest sul Nord Italia, con conseguente nuvolosità in transito ed anche piogge ed acquazzoni soprattutto lungo l’arco alpino. Più stabile sul resto della Penisola, con cieli soleggiati salvo qualche locale acquazzone pomeridiano sui settori appenninici. Clima comunque generalmente mite con temperature anche di 2-4 gradi sopra media
Fronte instabile in transito entro giovedì
Nel corso dei prossimi giorni l’alta pressione andrà consolidandosi sull’Atlantico settentrionale, con massimi al suolo fino a 1030 hPa sul Mare del Nord, mentre una massa d’aria fredda scenderà sui Balcani lambendo il Mediterraneo centrale. Questo porterà dell’instabilità sull’Italia, nella giornata di domani soprattutto al Nord, con temporali in formazione specie su Alpi e Appennino settentrionale ma con precipitazioni che dalla serata andranno a muoversi sulla Pianura Padana. Nella giornata di giovedì fronte freddo che si muoverà verso sud-est, con piogge e temporali che andranno ad interessare il Centro-Sud, mentre le condizioni meteo inizieranno a migliorare al Nord. L’ingresso di aria fredda da nord-est a seguito del fronte inizierà a portare un calo delle temperature durante la giornata di giovedì, specie sulle regioni adriatiche, dove scenderanno su valori anche di qualche grado sotto media.
Primo Maggio torna il bel tempo salvo residui temporali
Fronte freddo che nella giornata di venerdì, festa del Primo Maggio, tenderà a scivolare verso sud-est, lasciando spazio ad un aumento del campo barico sul Mediterraneo centro-occidentale. Condizioni meteo dunque in generale miglioramento sull’Italia con ampie schiarite che renderanno i cieli soleggiati. Residui temporali saranno però ancora possibili tra Calabria e Sicilia. Il clima risulterà fresco a causa dell’aria fredda che continuerà ad affluire da nord-est, con valori sotto media specie sul medio versante adriatico ed al Sud. Diffuso bel tempo nel weekend, con le temperature che tenderanno gradualmente a riprendersi verso valori primaverili.
Tendenza meteo: alta pressione dominante nella prima settimana di maggio?
Ultimi aggiornamenti dei modelli che mostrano un campo di alta pressione in rapida espansione nel corso dei primi giorni di maggio con tempo che dovrebbe farsi rapidamente stabili per l’Italia. Anche la prima settimana di maggio potrebbe non essere da meno con sole e qualche acquazzone di stampo pomeridiano soprattutto al Nord. Temperature che potrebbero essere in nuovo aumento.
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Appassionato di meteorologia fin da piccolo, ho deciso di continuare la mia passione con gli studi. Laureato in Fisica presso l’Università degli studi di Roma La Sapienza, ho continuato con il corso di laurea magistrale in Fisica dell’Atmosfera e Meteorologia presso l’Università degli studi di Roma Tor Vergata. Lavoro presso il Centro Meteo Italiano S.r.l come meteorologo, occupandomi di previsioni meteo e redazione di articoli meteorologici.