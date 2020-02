METEO – FIAMMATA AFRICANA in arrivo in ITALIA, possibili valori RECORD di CALDO, ecco quando

Stabilità generale in Italia in un contesto di inverno anonimo

La giornata odierna è caratterizzata da condizioni meteo di generale stabilità che abbracciano interamente la nostra Penisola, grazie ad un esteso promontorio anticiclonico di matrice afro-azzorriana che la avvolge. Tale Anticiclone riveste tutto il Mediterraneo centro-occidentale come spesso è accaduto nel corso di questo inverno, fin ora piuttosto anonimo: da quando è avvenuto il solstizio di inverno, nonché dal 22 dicembre ore 4.19 UTC, non si è verificato neanche un episodio di neve a quote pianeggianti sul Bel Paese.

Rapida perturbazione invernale in arrivo sulla nostra Penisola per San Valentino

Una piccola saccatura di origine nordatlantica, pilotata proprio dal centro di bassa pressione che negli ultimi giorni sta creando dei problemi a diversi Paesi europei, affonderà sulla nostra Penisola a partire dalla giornata di giovedì 13 febbraio, nonché vigilia di San Valentino. La perturbazione oltre ad apportare generalmente maltempo a partire dalle regioni settentrionali, per finire su quelle centro-meridionali entro venerdì 14 febbraio, causerà anche nevicate a quote medie sulle Alpi.

Dal weekend nuovo rialzo termico

Lo scivolamento verso oriente del fronte freddo in arrivo nel giorno di San Valentino lascerà spazio all’Anticiclone di riavvolgere nuovamente il nostro Paese. Precisamente, esso verrà sospinto verso nord dall’arrivo di correnti provenienti direttamente dall’area sub-tropicale, con temperature che vedranno un progressivo aumento nel corso del prossimo weekend su valori tutt’altro che invernali. Lo zero termico supererà i 3500 metri già a partire dalla giornata di domenica 16 febbraio, in un contesto di tempo stabile pressoché ovunque.