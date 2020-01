METEO FIRENZE – Fronte PERTURBATO di origine ATLANTICA sarà causa di qualche PIOGGIA, tutti i dettagli

Stabile e asciutto su tutto il centro-sud

La giornata di oggi risulta piuttosto variabile in gran parte del territorio italiano, eccezion fatta per molte aree delle regioni settentrionali, dove, come vedremo, i cieli si sono rivelati in prevalenza soleggiati o al più poco nuvolosi. Nonostante la variabilità caratterizzi dunque la giornata odierna delle regioni centro-meridionali, il tempo rimane però asciutto in gran parte di queste zone, a parte qualche nota di maltempo sulla Calabria tirrenica presente fino a questa mattina. Le condizioni di stabilità interessano anche Firenze, come vedremo.

Piogge in atto sulle Alpi nordoccidentali

Il maltempo sferza invece sulle Alpi nordoccidentali anche se i fenomeni si rivelano attualmente deboli ed è inoltre prevista una generale attenuazione degli stessi nel corso delle prossime ore. Questo a causa di un flusso perturbato di origine atlantica in abbassamento sul nostro Paese che però porta la quota neve a livelli stellari e oltre i 2000 metri soprattutto nelle prossime ore. Molte località fortemente abituate alla neve in questo periodo, vedranno dunque cadere acqua, con scioglimento della neve fin qui caduta.

Previsioni meteo Firenze oggi

Giornata passata in cavalleria all’insegna della stabilità a Firenze, nonostante la variabilità portata da flussi umidi presenti ad alte quote che hanno causato cieli poco o parzialmente nuvolosi fin dalla mattinata odierna. Tempo però che è rimasto asciutto sul capoluogo toscano, con temperature comunque oltre la media del periodo. Gli estremi termici giornalieri misurano infatti oggi +10°C di minima, in diminuzione comunque nelle ore serali e +16°C di massima.