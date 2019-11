METEO FIRENZE – SOLE con clima molto FRESCO oggi, presto tornerà il MALTEMPO in città, ecco quando

Netto miglioramento delle condizioni meteo al centro La giornata odierna è stata caratterizzata da un netto miglioramento delle condizioni meteo sulle regioni centrali, dove in molte zone i cieli si presentano addirittura soleggiati dopo le ampie schiarite tra la nottata e la mattinata. Tali condizioni perdureranno fino a stasera, prima dell’arrivo di un nuovo fronte nuvoloso, preludio di un nuovo peggioramento alle porte del Paese. Le temperature rimangono comunque molto fresche dopo l’abbassamento riscontrato nella giornata di ieri, nonostante il ritorno del sole. Stesse condizioni sia dal punto di vista termico che atmosferico le abbiamo ritrovate e sono tutt’ora in auge nella città di Firenze, come vedremo.

Residuo maltempo sul meridione, nuova instabilità al nord Per quanto riguarda le regioni meridionali, la fase di maltempo iniziata nella giornata di ieri sta proseguendo anche quest'oggi, con rovesci che nel pomeriggio hanno interessato la Calabria e il Salento, prima di un nuovo rapido miglioramento. Sulle regioni settentrionali invece si registra una folta nuvolosità con qualche rovescio sulla Lombardia. Tutto ciò è da attribuire ai primi spiragli instabili di una nuova saccatura in arrivo sul nostro Paese e in discesa dai quadranti nordoccidentali. Previsioni meteo Firenze oggi Per quanto riguarda la città di Firenze oggi abbiamo ritrovato, come detto anche in precedenza, condizioni di nuova stabilità grazie ad un netto miglioramento del tempo riscontrato tra la nottata e la mattinata odierna condito da ampie schiarite. I cieli sul capoluogo gigliato infatti si sono presentati fin dalla prima mattinata sereni o poco nuvolosi, con temperature che dopo l'abbassamento di ieri si mantengono comunque abbastanza fresche, nonostante il ritorno del sole: gli estremi termici giornalieri segnano infatti ben +8°C di minima a cui è seguita una massima di +16°C.

Domani in arrivo una nuova giornata di maltempo Già a partire dalle prossime ore per la verità, sulla città di Firenze si osserverà un nuovo fronte nuvoloso in ingresso dai quadranti occidentali. Esso sarà solamente il preludio di una nuova ondata di maltempo in arrivo che coinvolgerà il capoluogo toscano e la maggior parte del centro-nord fin dalle primissime ore della mattinata di domani venerdì 8 novembre. I fenomeni saranno generalmente moderati, ma a tratti anche intensi, con cumulati al suolo comunque non elevati. Temperature in lieve diminuzione per quanto riguarda i valori massimi.

Weekend prevalentemente asciutto ma molto nuvoloso Se non per qualche rovescio previsto nelle primissime ore di sabato 9 novembre e in serata o tarda serata di domenica 10, il weekend fiorentino si preannuncia prevalentemente asciutto, in un contesto comunque di nuvolosità abbondante. Dal punto di vista termico poco o nulla di significativo da segnalare, con le temperature che rimarranno più o meno stabilmente sui valori previsti per domani con fisiologiche oscillazioni.