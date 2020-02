METEO FIRENZE – STABILITA’ destinata a durare poco, tornano le PIOGGE, ecco le previsioni

Oggi giornata stabile ovunque sulla nostra Penisola

Nella giornata odierna le correnti più fredde che hanno sferzato sull’Italia nei giorni appena trascorsi hanno definitivamente abbandonato la nostra Penisola in favore di una nuova rimonta anticiclonica di origine azzorriana. I primi effetti si notano tutti: i cieli infatti appaiono soleggiati ovunque fin da questa mattina, anche se sulle regioni meridionali si verifica ancora il transito di qualche nube passeggera, comunque in miglioramento nel corso delle prossime ore. Attualmente le condizioni meteo di stabilità stanno interessando anche la città di Firenze, come vedremo.

PER TUTTI I DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DI FIRENZE, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

Previsioni meteo Firenze oggi

Giornata passata all’insegna della generica stabilità sulla città di Firenze, dove i cieli fin da questa mattina e fino ad ora sono risultati in prevalenza sereni, con tempo dunque asciutto. Cieli che continueranno ad essere sereni anche per il resto della serata corrente. Sotto il profilo termico, il clima risulta comunque piuttosto invernale, con gli estremi termici che misurano oggi -1°C di minima e +14°C di massima, con elevata escursione termica giornaliera.

Domani ancora soleggiato, poche variazioni sul profilo termico

Nella giornata di domani sabato 8 febbraio le condizioni meteo risulteranno ancora stabili sulla città di Firenze, con cieli in prevalenza soleggiati o al più col transito di qualche nube innocua possibile soprattutto a partire dalla seconda parte della giornata stessa. Tempo che rimarrà in ogni caso asciutto, con poche variazioni anche dal punto di vista delle temperature: le minime risulteranno in lieve rialzo e le massime si stabilizzeranno attorno ai valori odierni con fisiologiche oscillazioni.