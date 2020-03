METEO – FLUSSI UMIDI persistenti, sarà ancora MALTEMPO in ITALIA: la Protezione Civile dirama l’ALLERTA, ecco le città interessate

Oggi maltempo sulle Isole Maggiori e su alcune zone d’Italia, vediamo quali

Nella giornata odierna la leggera risalita da parte di una perturbazione africana sul Mediterraneo meridionale ha causato un’ondata di maltempo non così intenso, ma comunque sparso che ha colpito principalmente le Isole Maggiori. Con l’avanzare della serata piogge si sono riscontrate anche localmente nel Lazio e nelle prossime ore anche sull’Appennino lucano e sulla Calabria jonica. Non esclusi primi fiocchi entro serata sull’Abruzzo a quote superiori ai 1000/1100 metri.

Domani ancora maltempo, neve fino a 50/100 metri sulle regioni adriatiche

La persistenza di un flusso umido nel basso Mediterraneo continuerà ad apportare maltempo sulle Isole Maggiori, in special modo sulla Sicilia dove a quel punto i fenomeni potrebbero risultare localmente intensi. Piogge attenderanno le aree sudoccidentali della Sardegna tra pomeriggio e sera e il reggino. Nel corso della giornata attesi fenomeni sul medio-basso versante adriatico con le precipitazioni che in Abruzzo assumeranno carattere nevoso in serata fin sui 50/100 metri su coste e immediato entroterra, fino in pianura man mano che la componente marittima viene meno.

Ecco il bollettino della Protezione Civile

Riassunto brevemente il quadro attuale e delle prossime ore, vi riportiamo ora il bollettino di vigilanza meteorologica emesso oggi dalla Protezione Civile e valido per domani: Precipitazioni: sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Calabria centro-meridionale e Sicilia centro-orientale, con quantitativi cumulati da deboli a localmente moderati; da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o breve temporale, su Lazio meridionale tirrenico, Puglia centro-meridionale, Basilicata e restanti settori di Calabria e Sicilia, con quantitativi cumulati deboli. Nevicate: isolate tendenti a sparse su Marche centro-meridionali, Abruzzo e Molise con quota neve in calo fino ai 200-400m e apporti al suolo generalmente deboli a moderati; sparse sui settori alpini centro-occidentali con quota neve fino ai 500-700 m e apporti al suolo deboli. Visibilità: nessun fenomeno significativo. Temperature: in generale sensibile calo su tutte le regioni peninsulari, localmente marcato nei valori massimi sulle regioni centrali. Venti: forti nord-orientali, su Alto Adriatico, Emilia-Romagna centro-orientale, Sardegna e tutte le regioni cento-meridionali peninsulari, con raffiche di burrasca su aree appenniniche, Umbria, Toscana, Alto Lazio, Sardegna, Puglia e settori ionici centro-settentrionali della Calabria; forti settentrionali sulla Liguria e localmente forti orientali sulla pianura padana, in attenuazione. Mari: tutti molto mossi, localmente agitati l’Adriatico centro-settentrionale, il Mar Ligure occidentale, il Mar di Sardegna, il Tirreno occidentale e lo ionio. Fonte: Sito del Dipartimento della Protezione Civile – Presidenza del Consiglio dei Ministri.