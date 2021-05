METEO – Flusso ATLANTICO di nuovo all’ATTACCO dell’ITALIA con PIOGGE e possibili TEMPORALI, ecco dove

Fase più stabile sulla nostra Penisola e più calda

Stiamo incorrendo negli ultimi giorni e coerentemente con l’avanzare della stagione primaverile ormai destinata a concludersi il 31 maggio secondo il calendario meteorologico, in una fase più stabile e tendenzialmente più calda sulla nostra Penisola. Tuttavia non mancano ancora disturbi di maltempo che si rivelano tuttavia piuttosto rapidi. Nella giornata di ieri infatti un’ondata di diffuso maltempo ha interessato soprattutto il nord, mentre oggi il tempo si evidenzia migliore pressoché ovunque, con ampie schiarite (eccezion fatta per il Friuli Venezia Giulia).

24/36 ore di stop dal maltempo

A partire da questa sera quando i fenomeni attualmente attivi sul Friuli Venezia Giulia andranno ad esaurirsi e coerentemente con l’allontanamento del flusso perturbato dalla nostra Penisola, le condizioni meteo si presenteranno generalmente stabili sullo stivale e inizieranno 24/36 ore di tregua dall’instabilità. A seguito delle quali un nuovo forcing dell’ondulazione atlantica è previsto verso il nostro Paese, portando un ulteriore peggioramento del tempo, come vedremo nel prossimo paragrafo.

Giovedì torna il maltempo, colpirà il nord

I primi e unici settori a fare le spese di questo nuovo forcing dell’ondulazione atlantica saranno le aree più settentrionali della nostra Penisola stando a ciò che prospettano attualmente i principali centri di calcolo. Piogge e possibili temporali potrebbero infatti colpire principalmente il Triveneto con fenomeni localmente anche intensi. Sul resto del nostro Paese avremo condizioni di tempo decisamente migliore grazie agli effetti prevalenti dell’Alta pressione.

