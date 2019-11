METEO: flusso atlantico no stop, previsti accumuli di pioggia considerevoli in ITALIA

Breve tregua ma nuove piogge in arrivo

Non si fermano le piogge in Italia per questo inizio di novembre con il flusso atlantico che sembra voler continuare ancora per molti giorni. Giornata di transizione quella odierna con le ultime piogge e al Sud e un nuovo intenso peggioramento meteo in arrivo a partire dal Nord-Ovest. Prima parte della giornata con tempo stabile al Centro-Nord salvo locali piogge su Friuli e Liguria. Condizioni meteo instabili al Sud con acquazzoni che insistono su Puglia, Calabria e Sicilia. Tra pomeriggio e sera peggiora il tempo al Nord con piogge e temporali anche intensi. Neve sulle Alpi in calo fin verso i 1000 metri nella notte.

Atlantico no stop anche sul lungo periodo

Gli ultimi aggiornamenti dei principali modelli meteo non lasciano scampo alla nostra Penisola almeno fino alla metà di novembre. Previsti nel giro di una settimana almeno 4 impulsi perturbati che si daranno rapidamente il cambio sul Mediterraneo innescando strutture depressionarie sempre sui bacini occidentali. Condizioni meteo perturbate dunque ancora per molti giorni intervallate solo da brevi pause asciutte. Le precipitazioni accumulate nei prossimi 10 giorni dal modello americano GFS mostrano punte oltre i 300 mm sulle Alpi orientali, 200-250 mm sul medio-basso tirreno e molti picchi fino a 100-150 mm sulle altre regioni. In linea generale meno colpiti dalle piogge saranno i settori del medio Adriatico.

Meteo weekend: ecco dove e quando la pioggia

Dopo il peggioramento meteo in arrivo nella giornata di domani, il weekend inizierà con un Sabato all’insegna dell’instabilità soprattutto sulle regioni del Centro-Sud. Sulla nostra Penisola sarà infatti presente un largo minimo depressionario che incentiverà piogge e acquazzoni sparsi specie su Toscana, Lazio, Campania, Puglia, Calabria e Isole Maggiori. Nella giornata di Domenica ecco invece un nuovo impulso dall’Atlantico con l’approfondimento di un minimo di bassa pressione sulla Sardegna. Fenomeni ad iniziare da Nord-Ovest e Sardegna che poi si estenderanno entro la serata/nottata a buona parte delle regioni centrali e al Nord-Est.