METEO – FLUSSO ATLANTICO porta ROVESCI e possibili TEMPORALI anche nelle PROSSIME ORE in ITALIA, i dettagli

Piogge e temporali in azione in Italia

Le condizioni meteo all’interno della nostra Penisola appaiono quest’oggi tendenzialmente instabili, con piogge e temporali in formazione soprattutto nel corso di questo pomeriggio (ma già a partire da questa mattina al nord) che colpiscono soprattutto le aree più interne dello stivale. Tuttavia, sconfinamenti anche importanti si registrano in particolare sul versante adriatico, con il coinvolgimento persino delle aree costiere in alcuni casi.

Clima rimane estivo sull’Italia

Nonostante il ritorno del maltempo sulla nostra Penisola, con la Protezione Civile che aveva ieri diramato un’allerta meteo valida per alcuni settori del nostro Paese quest’oggi e dovuto essenzialmente alla discesa di un flusso di correnti perturbate di natura atlantica sul Mediterraneo centrale, le condizioni climatiche sullo stivale appaiono ancora pienamente estive, con temperature che, soprattutto nelle aree non coinvolte dall’instabilità, si attestano su valori intorno alla media del periodo o poco oltre. Calo termico è invece associato all’eventuale passaggio dei fenomeni, con clima più fresco, ma comunque mite.

Prossime ore verso un miglioramento in un contesto comunque perturbato

Nel corso delle prossime ore le condizioni meteo progrediranno verso un graduale miglioramento, con l’attenuazione e la successiva cessazione dei fenomeni per molte aree del Paese, stando anche a quanto prospettano i principali centri di calcolo. Gli stessi però, non escludono la possibilità di rovesci o addirittura temporali residui su alcune aree della nostra Penisola, come vedremo nel prossimo paragrafo.

Tempo instabile sullo stivale anche in serata

Nonostante i fenomeni appariranno meno diffusi in serata, non mancheranno tuttavia delle eccezioni di maltempo al contrario della generica tendenza al miglioramento. Isolati rovesci o addirittura temporali potrebbero infatti colpire le più disparate aree del nord Italia, con parziale, possibile coinvolgimento del medio Tirreno e in particolare delle zone costiere della Toscana, nella seconda parte di serata. Altrove le condizioni meteo si manterranno relativamente più stabili e asciutte e con temperature in linea con la media del periodo o poco al di sopra.

