METEO – Flusso POLARE in discesa nel WEEKEND, PEGGIORAMENTO in arrivo in ITALIA con PIOGGIA e NEVE

Anticiclone dominante sullo stivale

Un vasto promontorio di Alta pressione si estende per tutto il Mediterraneo centro-occidentale, abbracciando (per ora) anche la nostra Penisola, dove evidenti sono le condizioni meteo di generale stabilità, mostrate anche dalle immagini satellitari. Qualche eccezione di maltempo si registra sull’alto versante tirrenico, dove insiste una nuvolosità a tratti anche fitta, ma con fenomeni blandi e che implicano accumuli altrettanto deboli se non esigui.

Primo cedimento dell’Alta pressione si evidenzierà domani

La stessa situazione che vige attualmente sullo stivale si ripeterà nel corso delle prossime ore e dunque nella serata corrente e fino alla mattinata di domani venerdì 11 febbraio. La giornata di domani tuttavia sarà contrassegnata dall’aumento generale del tessuto nuvoloso sulla nostra Penisola, dovuto ad un primo cedimento dell’Alta pressione che, con tutta probabilità, lascerà che nella serata qualche primo rovescio riguardi l’alto versante adriatico e in particolare la Romagna.

Peggioramento in arrivo nel weekend

Un flusso polare continuerà a scendere di latitudine nel weekend e già nelle prime ore di sabato 12 febbraio i rovesci suddetti si estenderanno sull’Emilia Romagna, addossandosi sull’Appennino Tosco-Emiliano dove la neve cadrà a partire dai 700/800 metri. Precipitazioni che in seguito si addenseranno anche su Alpi e Prealpi piemontesi, dove la neve cadrà fin sui 600/800 metri. Isolati fenomeni plausibili anche in Abruzzo dove la quota neve scenderà dai 1.300/1.400 metri del mattino fino ai 1.100/1.200 metri in serata. Ma il peggioramento è destinato ad espandersi ulteriormente, come prospettato dai principali centri di calcolo e come vedremo nel prossimo paragrafo.

