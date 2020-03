METEO – focus NEVE ITALIA, ecco le regioni che ne risentiranno maggiormente del colpo di coda dell’INVERNO

Meteo: Ripiomba l’Inverno sull’Italia con NEVE e GELO

Nuovo arresto della Primavera già dalle prossime ore con le correnti fredde direttamente dal Polo Nord in arrivo in Europa e in parte anche in Italia. Dolo la forte ondata di maltempo di stampo invernale della scorsa settimana con le correnti russe e con esse neve fino in pianura, ecco in arrivo un nuovo impulso perturbato e piuttosto freddo. Ci attendiamo altre nevicate come una settimana fa specie sul versante adriatico centro-meridionale e al sud mentre le temperature crolleranno anche di 10°c rispetto i valori attuali.

Meteo Italia: ultima decade di Marzo dai connotati invernali

Dopo questo fine settimana caratterizzato dal tempo stabile e clima primaverile su gran parte della nostra penisola, ecco un nuovo impulso di maltempo di stampo invernale in arrivo in Italia che porterà neve fino a quote decisamente basse su alcune regioni. La nostra penisola verrà infatti interessata già nella giornata di oggi da condizioni meteo instabili con temporali diffusi e possibili intense raffiche di vento con l’ingresso delle correnti settentrionali più fredde le quali interesseranno dapprima le zone settentrionali per poi spostarsi nella giornata di domani sul Centro e sul Sud Italia.

Meteo Italia: neve fino a 300 metri

Il mese di marzo potrebbe chiudersi con scenari invernali in Appennino e fino a quote molto basse, il modello GFS conferma un anticiclone di blocco sull’oceano nord-Atlantico con valori di pressione al suolo fino a 1050 hPa e aria fredda di origina artica sull’Europa. Italia interessata solo marginalmente, quanto basta però per produrre nevicate in Appennino e fino a quote molto basse, specie tra Marche, Abruzzo, Umbria, Molise, Puglia, Basilicata, Campania e Calabria.