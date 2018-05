Meteo – rovesci e temporali intensi sull’Italia anche nei prossimi giorni a partire da Alpi e Appennini.

METEO – focus TEMPORALI: attesi fenomeni anche intensi a partire dai rilievi – 14 maggio 2018 – L’anticiclone e il sole non sono altro che ricordi sull’Italia, con l’instabilità che continua ad essere il tratto distintivo del meteo in questo dinamico mese di maggio sull’Italia: rovesci e temporali infatti tengono nella loro morsa la nostra Penisola e la situazione non è destinata a cambiare nelle prossime ore e nei prossimi giorni. Oggi, mercoledì 16 maggio, condizioni meteo all’insegna della variabilità sull’Italia, con rovesci e temporali specie al Centro come pure su Sardegna, Campania e parte di Molise e Puglia: acquazzoni anche al Nord, con fenomeni intensi su Alpi, Prealpi e Appennini in sconfinamento sulle pianure limitrofe. Instabilità pomeridiana protagonista domani, giovedì 17 maggio, anche se non mancherà qualche pioggia già dal mattino al Nord Est residua dalla nottata. Rovesci e temporali caratterizzaranno il meteo soprattutto al Centro Nord, con fenomeni a partire dai rilievi: gli acquazzoni poi potranno raggiungere le zone prealpine come pure le pianure orientali e il versante Adriatico. Più asciutto al Sud Italia anche se non si escludono locali fenomeni sulle zone interne. Anche venerdì condizioni meteo instabili, con rovesci e temporali pomeridiani su Alpi e Appennini, in locale estensione verso le pianure nord orientali. […]