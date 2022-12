Meteo – Forte maltempo con nubifragi si è abbattuto nelle scorse ore nel Lazio: Salaria allagata, i dettagli

Giornata di maltempo per l’Italia

L’avanzamento di una nuova perturbazione di stampo polare marittimo ha rinnovato le preesistenti condizioni di maltempo sul nostro Paese, espandendolo in tutti i settori dell’Italia da nord a sud. Maggiormente ai margini dell’instabilità i settori nordoccidentali e quelli sudorientali, con piogge e occasionali temporali localmente intensi che hanno coinvolto soprattutto le regioni centrali tirreniche e l’Umbria. Le temperature si attestano su valori invernali al settentrione, mentre al centro-sud si mantengono più miti per l’azione di correnti sciroccali.

Prossime ore ancora maltempo

Nel corso delle prossime ore le condizioni meteo all’interno della nostra Penisola appariranno in miglioramento in alcune zone a causa dello spostamento della perturbazione verso il settore balcanico. Tale miglioramento, tuttavia, si inserirà in un contesto ancora perturbato, con piogge e occasionali insistenti su alcune aree del Paese (scopri quali). Le temperature, inoltre, si manterranno pressappoco stazionarie rispetto ai valori registrati nelle precedenti 24 ore.

Violento maltempo ha interessato nelle scorse ore il Lazio

Come annunciato precedentemente, il maltempo ha colpito in maniera più intensa le regioni tirreniche del centro Italia, Lazio in primis. Nelle scorse ore infatti, un forte sistema temporalesco si sarebbe originato a nord della Capitale (PER TUTTI I DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DI ROMA, CONSULTATE IL NOSTRO SITO), scaricando al suolo accumuli finanche i 70 millimetri come ad esempio a Monterosi (VT) e Magliano Sabina (RI). Nubifragi si sono susseguiti per più ore nelle medesime aree, portando, come vedremo nel prossimo paragrafo, qualche criticità.

Allagata la Salaria, sul posto i Vigili del Fuoco

Stando a quanto si apprende dal sito “corrieredirieti.corr.it” i nubifragi che nelle scorse ore hanno colpito più aree del Lazio avrebbero causato alcuni allagamenti in particolare sulla Salaria, ma che hanno coinvolto anche garage e scantinati. Inevitabili i disagi sulla circolazione stradale, con automobili costrette talvolta a procedere a passo d’uomo. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco per ripristinare velocemente la situazione alla normalità: non si registrano infatti vittime e/o feriti legati all’accaduto.

