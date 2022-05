METEO – Forte MALTEMPO con SUPER GRANDINATA colpisce la Sardegna, DANNI da valutare; ci sono ALLAGAMENTI

Anche oggi maltempo sull’Italia

Anche oggi così come negli ultimi giorni le condizioni meteo sulla nostra Penisola appaiono perturbate, con la formazione di piogge e temporali esplosa soprattutto durante questo pomeriggio, coinvolgendo principalmente le aree più interne dello stivale, non risparmiando occasionalmente anche le aree costiere. Tale quadro meteorologico è dovuto essenzialmente alla presenza di una circolazione instabile sul Mediterraneo centrale, che resiste nonostante lo spostamento della perturbazione, responsabile del maltempo di questi giorni, verso il settore balcanico.

Prossime ore miglioramento, piogge solo isolate e residue

La formazione delle piogge e dei temporali odierni seguono una natura principalmente termoconvettiva rispetto ai passati giorni in cui era preponderante la natura frontale a causa del passaggio di una vera e propria perturbazione. E’ per questo motivo che nelle prossime ore, con il tramontare del sole, le condizioni meteo andranno verso un miglioramento sulla nostra Penisola, che si inserirà in un contesto comunque perturbato con piogge isolate e residue (scopri dove).

Forte maltempo colpisce anche la Sardegna, super grandinata a Mandas

Piogge e temporali anche localmente intensi hanno colpito anche la Sardegna nel corso di questo pomeriggio e non hanno mancato talvolta di portare qualche disagio, dovuto soprattutto ad una violenta grandinata che si sarebbe abbattuta a Mandas, nella provincia del Sud Sardegna, come vedremo nel prossimo paragrafo. Le condizioni meteo stanno comunque migliorando e continueranno a farlo anche nelle prossime ore stando ai principali centri di calcolo, seppur con possibili rovesci isolati e residui.

Allagamenti e danni da valutare

Stando a quanto si apprende dal sito “ansa.it” dunque, un forte temporale si sarebbe abbattuto nel pomeriggio a Mandas, accompagnato da fenomeni grandinigeni. Tale situazione, che si alternava comunque a pioggia battente, ha causato diversi allagamenti con le strade che in poco tempo si sono ritrovate invase dall’acqua e dal ghiaccio. Eventuali danni sarebbero in corso di valutazione, mentre fortunatamente non si registrerebbero vittime e/o feriti in qualche modo connessi al maltempo.

