Violento nubifragio provoca danni: allagamenti e strade chiuse. Crolla una casa – VIDEO

Forte ondata di maltempo al nord-ovest da ieri

Le regioni nordoccidentali sono interessate da una forte ondata di maltempo che le sta flagellando già da ieri e che aveva già apportando danni e disagi causati da diversi allagamenti. Come vedremo, nella nottata e mattinata odierna, non è stato da meno, con piogge e acquazzoni che stanno tutt’ora interessando soprattutto le aree occidentali della Liguria. Questo a causa di una depressione mediterraneo in lento spostamento in queste ore verso sud-est.

Allerta rossa a Genova, Savona ed Imperia

La situazione di criticità e di potenziale pericolo era già nota e prevedibile per oggi fin dalla giornata di ieri. Non a caso, il Dipartimento di Protezione Civile si è visto costretto a prolungare l’allerta meteo rossa che aveva già divulgato per la giornata di ieri a Genova, Savona e Imperia. Mentre per le prime due l’allerta meteo rossa è valida fino alle 12 di oggi, per Imperia essa è valevole fino alle 15.

Situazione critica nel savonese

La situazione più critica nella mattinata odierna sembra però registrarsi soprattutto nel savonese e più precisamente ad Albisola superiore, dove è esondato un corso d’acqua minore, il Rio Basco e lo ha fatto nei pressi del ponte medievale e anche in altri punti. Ci sarebbero qui anche degli sfollati a causa del crollo di una casa e la frazione di Ellera risulterebbe ancora isolata a causa di una frana, stando a quanto riporta il sito “ilsecoloxix.it“.