METEO – Forte MALTEMPO in arrivo al Nord con ACQUAZZONI e TEMPORALI sparsi. Attenzione a possibili NUBIFRAGI

Nuvolosità in transito al Centro-Sud con poche piogge

Salve e ben ritrovati cari lettori del Centro Meteo Italiano. Promontorio anticiclonico che si abbassa di latitudine e flusso di correnti umide che va ad interessare le regioni centro meridionali italiane. Questo porta molta nuvolosità in transito sulla Sardegna, sulle regioni centrali ed anche su parte di quelle meridionali, specie Campania e Molise. Sulla Sardegna e sulle regioni centrali, specie Lazio e Abruzzo saranno possibili anche delle deboli piogge comunque di breve durata. Caldo ancora molto intenso con temperature sui 32°C-33°C sulle regioni centrali e fino a 37°C-38°C nelle zone interne delle regioni meridionali. Possibili punte anche anche di 40°C sulla Sicilia.

Maltempo in avvicinamento

Mentre l’alta pressione continua a proteggere le regioni centro-meridionali, il Nord Italia nella giornata odierna verrà interessato dal transito di un cavetto d’onda. Il fronte instabile in questa mattinata sta ancora transitando sulla Francia orientale ed ha portato ancora solo pochi fenomeni tra Piemonte e Lombardia. Entro la tarda mattinata dovrebbe raggiungere la Valle d’Aosta e i settori occidentali e settentrionali del Piemonte portando già qualche fenomeno più intenso. Ma il vero maltempo sul Nord Italia arriverà nella seconda parte della giornata, come vedremo di seguito.

Forte maltempo tra pomeriggio e sera al Nord

Come abbiamo appena detto un fronte instabile si sta avvicinando alle regioni settentrionali dalla Francia. Nel corso delle ore pomeridiane questo andrà a transitare sulle regioni di Nord-Ovest portando piogge intense, acquazzoni e temporali tra Piemonte e Lombardia, con fenomeni localmente anche molto intensi da assumere carattere di nubifragio, soprattutto sulle Prealpi Lombarde specie tra Varese, Como e Lecco. In serata acquazzoni e temporali andranno a colpire il Triveneto, mentre i fenomeni si andranno gradualmente ad esaurire al Nord-Ovest. Aria più fresca al seguito del fronte instabile che porterà un lieve calo delle temperature.

CONTINUA A LEGGERE.

Meteo weekend: sabato ancora con nuvolosità e qualche piogge, sole e caldo da domenica

Nella giornata di sabato il cavetto d’onda tenderà ad allontanarsi verso nord-est e cosi le condizioni meteo tenderanno a migliorare anche sulle regioni settentrionali, ma con il flusso umido che porterà ancora qualche pioggia in Liguria e con instabilità pomeridiana lungo l’arco alpino. Completamente asciutto al Centro-Sud ma con nuvolosità in transito. Giornata di sabato che vedrà anche una attenuazione del caldo grazie all’ingresso di aria leggermente più fresca a seguito del passaggio del cavetto d’onda. Giornata di domenica che vedrà invece un nuovo rinforzo del promontorio africano, con cieli soleggiati da Nord a Sud e temperature in aumento.

Non dimenticate di iscrivervi al nostro canale Youtube!

Seguite, come sempre, tutti i prossimi aggiornamenti sull’evoluzione della situazione meteo sull’Italia per le prossime ore e i prossimi giorni sia sul nostro sito che sul nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi.