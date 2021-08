METEO – Forte MALTEMPO in arrivo con TEMPORALI e possibile GRANDINE, ecco l’ALLERTA della Protezione Civile

Serata di maltempo al nordest

La progressione di una saccatura di origine nordatlantica in arrivo dai quadranti settentrionali sta mettendo a dura prova l’Alta pressione che solo ieri era risalito sulla nostra Penisola garantendo generale stabilità e clima estivo. Tornano dunque i temporali e occasionalmente anche le grandinate che in maniera circoscritta stanno interessando alcuni settori dell’estremo nordest italiano fin da questo pomeriggio. Il maltempo è comunque destinato ad estendersi nelle prossime ore, come vedremo nel presente editoriale.

Maltempo in estensione al centro-nord

Una linea di temporali si originerà tra la seconda parte di nottata e la prima mattinata di domani lunedì 23 agosto sulla Lombardia meridionale estendendosi verso est, colpendo quindi anche il Veneto meridionale e spostandosi verso sud. Instabilità che tra mattina e pomeriggio interesserà molte aree dell’Emilia-Romagna, soprattutto sulle aree pedemontane dell’Appennino Tosco-Emiliano. Nella seconda parte di giornata temporali interesseranno parzialmente anche il centro tra cui Marche, Umbria e zone interne della Toscana. I fenomeni potranno essere accompagnati occasionalmente anche da grandinate, mentre altrove il tempo si manterrà ancora stabile. PER TUTTI I DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DELLA VOSTRA CITTA’, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

Ecco il bollettino della Protezione Civile

Riassunto brevemente il quadro meteorologico attuale e delle prossime ore, vi riportiamo il bollettino di vigilanza meteorologica emesso oggi dalla Protezione Civile e valido per domani: Precipitazioni: sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, a ridosso dei settori appenninici dell’Emilia-Romagna e sulle Marche, con quantitativi cumulati moderati; da isolate a sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, Friuli Venezia Giulia, Veneto, Trentino, Lombardia centro-meridionale, resto dell’Emilia-Romagna, Liguria orientale, Toscana ed Umbria, con quantitativi cumulati da deboli a moderati, specie su Liguria di Levante, Toscana settentrionale ed orientale e sull’Umbria; isolate, anche a carattere di rovescio o breve temporale, su Piemonte meridionale, resto della Liguria, Abruzzo e Lazio settentrionale ed orientale, con quantitativi cumulati generalmente deboli. Visibilità: nessun fenomeno significativo. Temperature: massime in sensibile diminuzione al Nord, fino a localmente marcata sull’Emilia-Romagna; in locale sensibile aumento sulla Puglia e sui settori orientali di Sardegna, Basilicata e Sicilia, con valori massimi elevati o molto elevati nelle zone interne di Puglia e Basilicata orientale, localmente elevati su Sardegna, Calabria e Sicilia. Venti: forti di Bora, con locali rinforzi di burrasca, sull’Alto Adriatico; tendenti a forti nord-occidentali sulla Sardegna, con raffiche di burrasca sulle Bocche di Bonifacio; tendenti a localmente forti dai quadranti occidentali su Toscana, Lazio settentrionale, Umbria e sui settori appenninici centro-settentrionali; ovunque in attenuazione serale/notturna. Mari: tendenti a molto mossi i mari circostanti le Bocche di Bonifacio, con moto ondoso in attenuazione dalla notte. Fonte: Sito del Dipartimento della Protezione Civile – Presidenza del Consiglio dei Ministri.

