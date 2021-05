METEO- Forte MALTEMPO in arrivo la PROSSIMA SETTIMANA con locali NUBIFRAGI. Vediamo le zone più colpite.

A partire dalla giornata di domani, un promontorio anticiclonico inizierà ad elevarsi verso nord, portandosi prima sul Mediterraneo occidentale per poi impadronirsi anche della nostra penisola. Nel frattempo una saccatura atlantica si va ad estendere sulla Penisola Iberica e favorendo il richiamo di aria calda dal continente africano verso latitudini più alte ed interessando anche il nostro Paese . Tempo stabile quindi sull’Italia nei giorni del weekend, con temperature in aumento, ovunque sopra i 20°C e con punte di 30°C sulle Isole Maggiori. Non mancheranno dei disturbi nuvolosi soprattutto sulle regioni settentrionali. Ma andiamo ora a vedere cosa potrebbe succedere la prossima settimana.

Prossima settimana con piogge intense a causa della depressione atlantica

Come appena detto la saccatura atlantica, dopo essersi estesa sulla Penisola Iberica si dirige verso l’Italia. Le piogge arriveranno già dalla giornata di lunedì sulle regioni di nord-ovest, soprattutto a ridosso dell’arco alpino. Le precipitazioni risulteranno già molto intense. Infatti, stando sempre agli ultimi aggiornamenti di GFS, sono previste fino a 30 mm di pioggia in 6 ore. Con la saccatura in transito, nelle giornate di martedì e mercoledì le piogge si estenderanno a tutte le regioni settentrionali, centrali e la Sardegna, con piogge diffuse ed intense. Ed è proprio nella giornata di mercoledì che sono previste le piogge più intense, con forti rovesci e temporali che potranno causare disagi. Sono infatti previste precipitazioni fino a 50 mm in 6 ore tra Lombardia, Triveneto ed Alta Toscana e precipitazioni comunque abbondanti su tutto il centro-nord. Le piogge continueranno anche nei giorni di giovedì, venerdì e sabato ma con minore intensità. Possibile miglioramento da domenica. Non si esclude il ritorno della neve su Alpi e Appennino, con le temperature in diminuzione. Più stabili le condizioni meteo al sud, con piogge che colpiranno comunque le regioni tirreniche. Ricordiamo che si tratta di una tendenza e per questo vi invitiamo a seguire gli aggiornamenti sul nostro sito internet.