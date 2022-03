METEO – Forte MALTEMPO in arrivo nel WEEKEND con PIOGGE e NEVE a quote medie, ecco dove

Primi disturbi in arrivo sull’Italia

Le immagini satellitari testimoniano un quadro meteorologico in netto peggioramento soprattutto sui settori più occidentali della nostra Penisola, dove si assiste ad un aumento considerevole della copertura nuvolosa. Si evidenziano quindi oggi i primi disturbi nuvolosi, che a tratti provocano persino qualche rovescio sulle Alpi piemontesi, con fiocchi fin sui 600/700 metri, dovuti alla progressione di una saccatura di origine nordatlantica.

Prossime ore, tempo in graduale peggioramento

Nel corso delle prossime ore d’altronde la situazione non andrà migliorando, anzi: con l’avvicinamento ulteriore della suddetta saccatura, le condizioni meteo sono destinate gradualmente a peggiorare nelle prossime ore e dunque nella serata odierna. In particolare, i rovesci non colpiranno solamente le Alpi piemontesi, ma anche, seppur in maniera localizzata, un’altra regione della nostra Penisola (scopri quale). Il tutto con temperature in rialzo rispetto a quelle registrate nei passati giorni.

Meteo weekend – peggioramento più evidente in arrivo

L’afflusso di correnti nordatlantiche all’interno del bacino del Mediterraneo determineranno un peggioramento delle condizioni meteo più esteso sulla nostra Penisola grazie all’innesco di un centro di bassa pressione che si posizionerà più o meno a metà strada tra la Sardegna e le Isole Baleari. Il posizionamento occidentale presagisce condizioni di maltempo solo sui settori più occidentali dello stivale, vediamo quindi nel prossimo paragrafo e sulla base dei principali centri di calcolo, quali saranno le zone interessate.

