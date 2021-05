METEO – Forte MALTEMPO in Veneto, tra NUBIFRAGI e GRANDINATE diversi DISAGI

Il maltempo è tornato quest’oggi protagonista in Italia

Dopo una pausa dal maltempo durata all’incirca 36 ore, nella giornata odierna le condizioni meteo sono tornate a peggiorare sulle regioni nordorientali della nostra Penisola, dove si sono riversate delle piogge e anche dei temporali localmente intensi. Questo nuovo peggioramento è dovuto all’ennesimo forcing verso meridione del flusso atlantico, che ha messo nuovamente in difficoltà l’Alta pressione che non ha impedito alle correnti instabili di portare effetti sullo stivale.

Locali piogge hanno interessato anche la Sicilia

Il flusso atlantico ha richiamato a sé anche delle correnti umide all’interno del Mediterraneo centrale che hanno provocato locali piogge e acquazzoni, occasionalmente accompagnati da attività elettrica anche in Sicilia. Sul resto del Paese invece le condizioni meteo si sono mantenute anche piuttosto visibilmente stabili e con temperature tipiche del periodo primaverile inoltrato, soprattutto sulle regioni centro-meridionali. Tutto ciò quando ci troviamo alla vigilia di un weekend probabilmente fresco e perturbato.

Forte maltempo in Veneto, nubifragi e grandinate

Come accennato in precedenza, le piogge e i temporali si sono concentrati maggiormente lungo le regioni nordorientali colpendo in particolar modo il Veneto: qui l’instabilità com’è solito fare ultimamente si è manifestata in maniera molto intensa con grandinate violente e nubifragi importanti che hanno interessato diverse zone della regione: in particolare le grandinate si sono segnalate a Revine Lago, Vittorio Veneto e Tarzo. Nubifragi hanno invece colpito l’area di Montebelluna, il tutto non senza conseguenze, come vedremo nel prossimo paragrafo. PER TUTTI I DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DI VITTORIO VENETO, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

CONTINUA A LEGGERE.