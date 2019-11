METEO – Forte MALTEMPO sull’ITALIA con PIOGGE, TEMPORALI e NUBIFRAGI, TROMBA D’ARIA si abbatte sulla città con DANNI, ecco dove

Forte maltempo sull’Italia quest’oggi

Fin dalle primissime ore di oggi, ma già dalla serata di ieri sera, le regioni tirreniche soprattutto centro-settentrionali sono alle prese con una forte ondata di maltempo che ha colpito in maniera particolare soprattutto la Liguria. L’Autunno è tornato in Italia e lo ha fatto in grande stile, con nuvolosità praticamente diffusa ovunque sul nostro Paese e piogge che interessano i settori tirrenici italiani, anche del meridione. Il maltempo è previsto sferzare in Italia ancora per qualche ora, fino ad almeno la nottata di domani lunedì 4 novembre.

Saccatura di origine polare sull’Italia

Il maltempo degli ultimi giorni lo dobbiamo sì ad un flusso perturbato piuttosto basso sull’Europa e sul nostro Paese (tipico dello scenario autunnale), ma quello che interessa lo stivale dalla giornata di ieri in particolare è un affondo polare di una saccatura di origine nordatlantica, che gettandosi sul Tirreno settentrionale sta provocando condizioni di generale instabilità sulle regioni tirreniche italiane e al nord.

Tromba d’aria in Liguria

Una situazione di così spiccato maltempo ha fatto si che in Liguria nella primissima mattinata si generasse una tromba d’aria, che, stando a ciò che riporta la testata giornalistica “Genova24” ha causato svariati danni tra cui tetti di due palazzine completamente scoperchiati e abbattuto alcuni alberi. La tromba d’aria ha colpito l’area circostante allo stadio Riboli a Lavagna. Stando inoltre a ciò che riporta “primocanale” sembrerebbe che la caduta di un albero abbia causato a sua volta la caduta di un palo della luce.