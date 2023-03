Meteo – Forte maltempo torna a flagellare l’Italia con piogge, nevicate e possibili temporali: i dettagli

Bel tempo prevalente sullo stivale

Le condizioni meteo all’interno della nostra Penisola si presentano anche oggi, come negli ultimi giorni, in prevalenza stabili e asciutte, con gli effetti dell’Anticiclone afroazzorriano praticamente dominanti su buona parte del Mediterraneo centro-occidentale. Tale struttura anticiclonica assicura spesso anche bel tempo e temperature in aumento su valori primaverili, quando non risultano stazionarie.

Instabilità solo sui settori nordorientali quest’oggi

Una lieve oscillazione del flusso perturbato che risiede appena oltralpe ha determinato quest’oggi un lieve peggioramento sui settori nordorientali della nostra Penisola, con principale interessamento delle aree costiere di Veneto e Friuli Venezia Giulia, dove i fenomeni occasionalmente appaiono anche intensi e accompagnati da attività elettrica. Nelle prossime ore è tuttavia atteso un miglioramento, seppur temporaneo, con cessazione dei fenomeni e ritorno della generale stabilità.

Forte maltempo in arrivo da domani sull’Italia

Si prepara ad aprirsi una fase prettamente instabile sull’Italia a causa della discesa di correnti più fresche e instabili di origine polare, che affonderanno sul Mediterraneo centrale a partire proprio dalla giornata di domani domenica 26 marzo, stando a quanto prospettano i principali centri di calcolo, portando i primi effetti al nord. Qui infatti sono previsti piogge, possibili temporali localmente anche intensi accompagnate da un calo delle temperature che porteranno la neve su Alpi e Prealpi fin sui 1.200/1.500 metri, dipendentemente dai settori di riferimento. Qualche rovescio è comunque atteso anche sui settori centrali, specie Toscana, Umbria e Lazio entro il termine della serata.

CONTINUA A LEGGERE.

Neve anche a quote relativamente basse al centro nella notte tra lunedì e martedì

La fase instabile e più tipicamente invernale si protrarrà fino alla prima parte della prossima settimana, con il calo delle temperature e il maltempo che avvolgerà soprattutto le regioni centro-settentrionali, ma con parziale coinvolgimento anche del meridione, con neve in calo fino a quote relativamente basse nella notte tra lunedì 27 e quella di martedì 28 marzo sulle zone interne di Abruzzo, Molise e Marche meridionali, dove fiocchi potranno scendere fino in collina.

Non dimenticate di iscrivervi al nostro canale Youtube!

Seguite, come sempre, tutti i prossimi aggiornamenti sull’evoluzione della situazione meteo sull’Italia per le prossime ore e i prossimi giorni sia sul nostro sito che sul nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi.