Violento nubifragio in corso: fiumi di acqua e fango invadono la città, ci sono sfollati. Strade interrotte – VIDEO

Fase di violento maltempo al nord-ovest Ci troviamo quest’oggi a commentare l’ennesima ondata di estremo maltempo su molte zone nordoccidentali e in special modo della Liguria, alle prese con forti piogge e violenti temporali a carattere di nubifragio che si stanno abbattendo ininterrottamente da questa notte sul territorio regionale, dopo un novembre già di per sé parecchio piovoso. I terreni sono infatti già saturi di pioggia e nelle prossime ore i fiumi sono previsti aumentare di volume a vista d’occhio, proprio perché sarà l’unica via di deflusso delle acque. Allerta rossa in Liguria e la situazione è già critica Già ieri le previsioni hanno preoccupato a tal punto il Dipartimento di Protezione Civile che sono stati costretti ad emanare un’allerta meteo di codice rosso per la Liguria centro-occidentale e le previsioni purtroppo sembrano non essere state smentite dai fatti. Nubifragi si stanno abbattendo su questi settori da questa notte, con accumuli localmente anche oltre i 200 millimetri e una situazione che si presenta già critica. Pesanti allagamenti, fango sulle strade. Diverse frane in Liguria, strade chiuse Stando a ciò che riporta il quotidiano “La Repubblica“, ci sarebbero state a causa del maltempo delle frane che hanno coinvolto soprattutto il savonese: la strada provinciale 40 per Urbe, a Savona è stata chiusa proprio per questo motivo. Altre frane si sono riscontrate a Murta (che risulta isolata), ma una frana è caduta anche verso Levante, precisamente sulla strada che da Portofino conduce a Santa Margherita Ligure.

VIDEO – Genova sott’acqua, chiuso anche tratto autostradale Nel corso della notte e di questa mattina la situazione sulle strade genovesi urbane e non solo si presenta già critica e pioverà almeno fino a questa sera. Stando sempre alla medesima testata giornalistica, quartieri come quello di Sampierdarena, Rivarolo, Campasso si presentano da questa notte completamente allagati. Forti piogge si sono abbattute generalmente su tutta l’area ovest di Genova. Anche un tratto autostradale della A7, quello compreso tra Bolzaneto e Busalla è stato chiuso per allagamenti. A tal proposito riportiamo un video del canale Youtube “TeLa Trovolo” che ritrae attraverso le immagini quanto detto fin ora in questa sede.

Sfollati e isolati, il comune di Genova invita a non uscire di casa Stando sempre a ciò che riporta il medesimo quotidiano, la situazione a Genova è in procinto di precipitare: si conterebbero già 19 sfollati e 4 palazzi isolati a causa dei pesanti allagamenti e delle frane che si sono riscontrati nel corso della nottata in molti quartieri della città della Lanterna. Il Comune del capoluogo ligure consiglia fortemente ai residenti della zona di non uscire di casa o di farlo solamente se strettamente necessario. I Vigili del Fuoco hanno consigliato, in caso di emergenza, di rifugiarsi nei piani più alti delle abitazioni.