METEO – Forti GELATE stamani in gran parte dell’ITALIA, ecco le regioni più colpite ed una tendenza fino a PASQUA

Meteo Italia: giornata di bel tempo ma ancora piuttosto fredda al primo mattino

Il mese di Marzo è passato agli archivi con una fase piuttosto fredda nell’ultima settimana, si sono registrati valori di temperatura a tutte le quote così bassi che raramente anche in pieno inverno arrivano in Italia, scenari invernali con neve fino in pianura in molte regioni d’Italia anche meridionali, grande escluso il Lazio e soprattutto la provincia di Roma. Con il mese di Aprile le condizioni meteo si sono stabilizzate in gran parte dell’Italia ma paghiamo le conseguenze delle correnti fredde del finale di Marzo con gelate diffuse in queste prime ore della giornata.

Meteo: temperature in ripresa nelle ore centrali della giornata

Rilevati valori di temperatura inferiori lo zero in molte provincie del nord, del centro e localmente anche del sud Italia durante le prime ore della giornata odierna. Valori che hanno raggiunto i -5°c sulla Valtiberina, in provincia di Arezzo, l’Aquila, addirittura fino a -11° a Castelluccio di Norcia. Tuttavia complici i cieli sereni l’esaurimento delle correnti settentrionali più fredde, durante le ore centrali della giornata avremo valori tipicamente primaverili in tutte le città d’Italia.

Anticiclone in arrivo e clima primaverile nei prossimi giorni

Forti escursioni termiche tra il giorno e la notte in Italia in questo periodo con gelate tardive al mattino e temperature fino a 15-17°c sulla stessa località durante le prime ore del pomeriggio. Complici i cieli sereni l’inversione termica viene fortemente accentuata nelle valli interne e nelle pianure con possibili gelate previste anche nella mattinata di domani, seppure di minore intensità rispetto la precedente.