METEO – Forti NEVICATE e TEMPORALI insistono in ITALIA: ecco l’ALLERTA della Protezione Civile

Serata di maltempo con neve a bassa quota

La nostra Penisola risulta ancora una volta coinvolta da un’ondata di maltempo di stampo prettamente polare marittimo che nel corso della giornata odierna ha portato piogge, temporali e nevicate a bassa quota soprattutto sulle regioni centro-meridionali. Qualche rovescio ha tuttavia interessato anche il nord, in particolare l’Emilia e la Lombardia sudoccidentale, dove la neve è tornata anche in pianura. Nelle prossime ore il maltempo continuerà a portare i suoi effetti al centro-sud, con neve anche a quote relativamente molto basse (scopri dove).

Maltempo in spostamento sul settore adriatico centro-meridionale e basso Tirreno

Nella giornata di domani sabato 11 dicembre le condizioni meteo continueranno a mantenersi perturbate sulla nostra Penisola, con piogge e temporali lungo il settore adriatico centro-meridionale e il basso Tirreno, anche intensi soprattutto nelle Marche. I fenomeni risulteranno nevosi a quote anche collinari sulle regioni centrali adriatiche, a quote di montagna altrove. Il tempo apparirà in miglioramento al nord e regioni centrali tirreniche grazie all’ingresso di correnti settentrionali anche particolarmente intense, con raffiche localmente oltre gli 80km/h sul medio versante tirrenico. PER TUTTI I DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DELLA VOSTRA CITTA’, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

Ecco il bollettino della Protezione Civile

Riassunto brevemente il quadro meteorologico attuale e delle prossime ore, vi riportiamo il bollettino di vigilanza meteorologica emesso oggi dalla Protezione Civile e valido per domani: Precipitazioni: diffuse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, su Marche, Umbria orientale, versanti orientali dell’Abruzzo e settori tirrenici di Campania, Basilicata, Calabria e Sicilia, con quantitativi cumulati generalmente moderati, fino a elevati su Marche centro-meridionali e versanti orientali dell’Abruzzo centro-settentrionale; da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sui restanti settori di Umbria, Abruzzo, Campania, Basilicata, Calabria e Sicilia e su Romagna, Toscana orientale e meridionale, Lazio, Molise, Puglia e versanti occidentali della Sardegna, con quantitativi cumulati generalmente deboli, fino a puntualmente moderati sul Molise centro-orientale e sulla Puglia garganica. Nevicate: al di sopra dei 500-800 m su Marche, Umbria, Abruzzo, Toscana orientale, Romagna e settore più nord-orientale del Lazio, con possibili sconfinamenti fino ai 300-400 m durante i fenomeni più intensi specie fra Marche centro-meridionali e versanti orientali dell’Abruzzo centro-settentrionale, con apporti al suolo da moderati ad abbondanti su Marche, Abruzzo, Toscana nord-orientale, settori orientali dell’Umbria e citato settore del Lazio, deboli sulle restanti zone citate; al di sopra dei 700-1000 m sul resto del Lazio e su Molise, regioni meridionali della penisola e Sardegna, con apporti al suolo da deboli a moderati; al di sopra dei 1000-1300 m sui rilievi della Sicilia, con apporti al suolo da deboli a moderati. Visibilità: nessun fenomeno significativo. Temperature: minime in generale aumento, localmente anche sensibile, al Centro-Sud, con valori bassi al Nord; massime in sensibile aumento sul Nord-Ovest e alta Toscana. Venti: da burrasca a burrasca forte nord-occidentali su Sardegna e Sicilia, fino a tempesta sui rilievi; da forti a burrasca settentrionali sulle regioni centrali della penisola, con rinforzi di burrasca forte sui settori tirrenici e appenninici; forti sud-occidentali, tendenti a ruotare da nord-ovest dalla serata, sulle regioni meridionali della penisola, con rinforzi di burrasca specie sui settori ionici; forti di Foehn sui settori alpini, con raffiche di burrasca nelle valli esposte. Mari: grosso il Mar di Sardegna; da molto agitati a localmente grossi il Canale di Sardegna e lo Stretto di Sicilia; da agitati a molto agitati il Tirreno meridionale e lo Ionio; agitati il Tirreno centrale e l’Adriatico centrale; molto mossi i restanti bacini. Fonte: Sito del Dipartimento della Protezione Civile – Presidenza del Consiglio dei Ministri.

