METEO – Forti NUBIFRAGI provocano gravi INONDAZIONI con morti e dispersi, interviene l’ESERCITO, ecco quanto sta accadendo in Perù

Bel tempo in Italia con temperature primaverili

In queste ore un vasto promontorio anticiclonico di matrice africana, il primo di quest’inverno anonimo non solo sulla nostra Penisola ma in tutta Europa, sta assicurando condizioni meteo di generale stabilità, con tempo asciutto pressoché ovunque. Tutto ciò sarebbe inserito in un contesto di clima tipicamente primaverile, con valori termici che sfiorano i +24°C sulla Sardegna orientale e arrivano a toccare i +22/+23°C nelle aree pedemontane del Piemonte e della Lombardia.

Siccità in Italia, poche e veloci perturbazioni nei primi due mesi del 2020

La siccità sta diventando un problema sulla nostra Penisola, se non ora sicuramente entro la prossima estate se qualcosa non si sbloccherà a livello di pattern. Le perturbazioni in questi primi due mesi del 2020 sono infatti scarseggiate e le poche che ci sono state sono risultate molto rapide e della durata di neanche un giorno. Oltre questo bisogna anche segnalare la generale assenza di neve sull’Appennino, che avrebbe comunque potuto costituire una riserva idrica almeno in primavera.

Piogge invece decisamente abbondanti in Perù

La situazione si mostra invece totalmente diversa in Perù, nell’emisfero australe dove, lo ricordiamo, in questo momento è estate. La stagione delle piogge infatti sta causando diversi problemi alla nazione, con i pesanti nubifragi che si sono riversati soprattutto nelle aree a sud, dove stando a quanto riporta il sito “alertageo.org” hanno causato diverse inondazioni. La situazione di evidente emergenza ha reso necessario l’intervento dell’esercito in talune zone. Alcune frane hanno provocato circa 24 feriti, di cui 2 con lesioni gravi a Tacna, dove sarebbero rimaste morte anche altre 3 persone.