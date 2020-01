METEO – FREDDO alle porte dell’ITALIA, forti NEVICATE stanno per abbattersi sullo stivale, ecco le regioni colpite

Ultime ore di Alta pressione sulla nostra Penisola

In queste ore si stanno vivendo le ultime ore di stabilità e tempo asciutto sulla nostra Penisola, dopo che l’Alta pressione di origine azzorriana per l’intera prima parte di gennaio fin ora, ha avvolto l’Italia e gran parte delle aree centro-occidentali del vecchio continente. In queste due settimane (e oltre) l’Anticiclone ha portato condizioni meteo di generale stabilità, ma le temperature non sono risultate così alte, anzi si sono aggirate spesso intorno alla media o lievemente oltre grazie al fenomeno dell’inversione termica.

Qualche pioviggine al nordovest già da questo pomeriggio

Le condizioni meteo di stabilità iniziano a vacillare in maniera evidente già a partire da questo pomeriggio sulle regioni nordoccidentali, soprattutto in Liguria dove qualche pioviggine non è esclusa fino alla sera, con accumuli tuttavia scarsi o del tutto assenti. Cieli in prevalenza nuvolosi su tutto il versante settentrionale tirrenico e sul resto delle regioni nordoccidentali quali Piemonte e Valle d’Aosta, ma con tempo che rimane pressoché asciutto.

Perturbazione invernale in avvicinamento dai quadranti nordoccidentali

Le pioviggini che nel corso di questo tardo pomeriggio e della prima serata interessano la Liguria sono causate dall’imminente arrivo di una saccatura di origine polare marittima in affondo sull’Italia dai quadranti nordoccidentali. La saccatura scenderebbe sulle medie latitudini dominata da un vasto centro di bassa pressione presente tra le Isole Britanniche e l‘Islanda e causerà il ritorno di forte maltempo e nevicate a quote medio-basse sullo stivale.