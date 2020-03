METEO: FREDDO e NEVE torneranno entro i primi giorni di APRILE in Italia o spazio alle gradi piogge?

Meteo Primavera: periodo dinamico fino ai primi giorni di aprile con possibili sorprese

A differenza di quanto visto durante l’inverno, e come era intuibile, la primavera si sta mostrando decisamente più dinamica sotto il profilo meteo. Nel corso dei prossimi giorni avremo freddo e neve fino in pianura poi piogge abbonanti su alcune regioni d’Italia. Ancora piuttosto incerta invece la tendenza meteo per gli ultimi giorni di marzo e i primi giorni di aprile con qualche modello decisamente fuori dal coro.

Intano nucleo gelido in azione con neve in pianura, l’Italia piomba in inverno

Calendario tornato indietro di due mesi quest’oggi in Italia dove le condizioni meteo si mostrano decisamente invernali a causa di un nucleo di aria artico-continentale che si è tuffato sul Mediterraneo. Temperature in picchiata anche di oltre 10 gradi rispetto ai giorni scorsi. Attualmente troviamo anomalie da 10 a 12 gradi al di sotto delle medie del periodo con maggiore esposizione dei versanti adriatici. Condizioni meteo instabili o localmente perturbate con fenomeni per lo più concentrati sui settori orientali della Penisola, ma con neve fino a quote molto basse se non di pianura.

Nubifragi in arrivo al Sud con la risalita di un profondo vortice depressionario

Minimo di bassa pressione in risalita dal Nord Africa verso l’Italia nella giornata di domani con netto peggioramento meteo. Questo si approfondirà proprio sulle nostre regioni meridionali con valori fino a 995 hPa e interagirà con il nucleo di aria fredda giunto da est. Previste al momento condizioni meteo instabili o perturbate al Sud Italia dove non si escludono anche temporali e nubifragi specie su Sicilia, Calabria, Basilicata e Puglia. Maltempo poi in risalita anche sulle regioni del Centro mentre il Nord dovrebbe rimanere in parte più riparato.