METEO – freddo in arrivo da OGNISSANTI in ITALIA, possibile anche neve ma vediamo dove

Fronte freddo per la prossima settimana

Italia alle prese con un peggioramento meteo autunnale in questi giorni, i fenomeni più intensi stanno però spostandosi verso Sud per poi abbandonare la nostra Penisola. Colpi di scena invece per la prossima settimana quando si potrebbe passare direttamente all’inverno. Sono diversi giorni infatti che i principali modelli inquadrano un generale cambio di circolazione sull’Europa con la possibilità di una massiccia discesa di aria artica verso il vecchio continente. Difficile al momento entrare in troppi dettagli ma per alcuni ecco di colpo entrare l’inverno in Italia con piogge, freddo e neve fino a bassa quota. Almeno due i fronti freddi in transito a cavallo tra fine ottobre e inizio novembre con condizioni meteo perturbate e temperature in picchiata.

Residui temporali, ottobrata nel weekend

Nella giornata di oggi, Venerdì 25 ottobre, il maltempo insisterà ancora su alcune regioni d’Italia. Acquazzoni e temporali al momento interessano Sardegna, Campania, Basilicata, Calabria e Sicilia. Condizioni meteo in miglioramento sul resto della Penisola con nuvolosità irregolare che cederà il posto a schiarite sempre più ampie ad iniziare dalle regioni settentrionali. Tra pomeriggio e sera insiste il maltempo specie tra Calabria e Sicilia ionica con temporali anche intensi. Acquazzoni sparsi anche sulla Sardegna. Ottobrata confermata invece per l’ultimo weekend di ottobre con temperature che si manterranno al di sopra delle medie e tempo in prevalenza soleggiato. Solo sulle Isole Maggiori saranno ancora possibili piogge e acquazzoni sparsi. Attenzione alla formazione di nebbie e nubi basse su vallate e pianure.

Meteo Halloween: freddo verso l’Italia!

Settimana che inizia con tempo stabile ma un peggioramento meteo rimane confermato proprio con l’avvicinarsi di Halloween. Tra Martedì e Mercoledì ecco infatti che i principali modelli ci mostrano lo spostamento dei massimi di pressione al suolo dell’anticiclone in pieno oceano Atlantico, nei pressi dell’Islanda. Discesa di aria fredda dal nord Atlantico verso l’Europa centrale e poi, entro la giornata di Giovedì 31 ottobre, sull’Italia. Ci attendiamo allora un calo delle temperature, sensibile rispetto ai valori anomali attuali, comunque in linea con le medie o poco al di sotto. Passaggio del fronte freddo da nord-ovest verso sud-est con rapida fase di maltempo soprattutto per i settori orientali della Penisola, neve possibile su Alpi e Appennino. Non si escludono al momento fiocchi anche a quote medio-basse specie sull’Appennino settentrionale dove la neve potrebbe scendere sotto i 1000 metri.