METEO – Fronte di MALTEMPO abbandonerà presto l’ITALIA, a breve il ritorno dell’ALTA PRESSIONE: i dettagli

Piogge e nevicate tornano sull’Italia

Assistiamo nella giornata odierna a condizioni meteo in evidente peggioramento su alcuni settori della nostra Penisola, in particolare quelli nordorientali e in Emilia-Romagna, specialmente sulle aree a ridosso dell’Appennino Tosco-Emiliano. Piogge e nevicate a quote via via più basse hanno interessato queste aree, con il fronte di maltempo che è destinato a scendere ulteriormente. Temperature che appaiono in calo soprattutto al centro-nord e nei valori massimi.

Prossime ore maltempo in estensione

Una saccatura di origine artico marittima in affondo sulla nostra Penisola ha innescato nella giornata odierna un fronte di maltempo che ha iniziato ad attraversare l’Italia nelle ultime ore. Questo ha comportato l’ingresso delle piogge a cui è associato un calo sensibile delle temperature, specialmente nelle aree coinvolte da quest’ultime. Nelle prossime ore l’instabilità è destinata a diffondersi (scopri dove) nonostante le condizioni meteo sul Friuli Venezia Giulia incorreranno in un graduale miglioramento.

Domani maltempo al sud e medio versante adriatico

Il fronte di maltempo attraverserà rapidamente l’Italia nella giornata di domani domenica 10 aprile, portando un peggioramento visibile delle condizioni meteo prima sul medio versante adriatico e in successiva e altrettanto veloce estensione su parte del sud Italia peninsulare. Le quote neve varieranno molto da settore a settore: stando infatti a quanto prospettano i principali centri di calcolo, si partirà dai 700/800 metri abruzzesi ai 1.100/1.200 metri dell’Appennino meridionale.

