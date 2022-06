METEO – Fronte di MALTEMPO attraversa l’ITALIA, la Protezione Civile diffonde l’ALLERTA: ecco dove

Maltempo al nord, ancora stabile al centro-sud

La progressione di una saccatura depressionaria di origine nordatlantica con asse nordovest-sudest ha favorito l’arretramento del campo di Alta pressione, provocando di conseguenza un peggioramento delle condizioni meteo che ha tuttavia interessato ed interessa il settentrione al momento, con piogge e temporali che hanno persino causato qualche disagio e danno. Le prossime ore saranno caratterizzate dalla prosecuzione del maltempo, specie in Romagna con rovesci isolati anche sulle rimanenti aree (soprattutto costiere) dell’alto versante adriatico.

Domani maltempo in estensione sull’Italia

Tuttavia nella giornata di domani mercoledì 8 giugno, l’ulteriore affondo della suddetta saccatura provocherà l’estensione del maltempo, con piogge e temporali che in maniera perlopiù sparsa potranno interessare principalmente i settori interni del medio-basso versante adriatico. Un peggioramento potrebbe avanzare anche sul basso Piemonte, Liguria, Lombardia e nordest dal pomeriggio in poi. I fenomeni saranno spesso temporaleschi e occasionalmente accompagnati da attività temporalesca.

Ecco il bollettino della Protezione Civile

Riassunto brevemente il quadro meteorologico attuale e delle prossime ore, vi riportiamo il bollettino di vigilanza meteorologica emesso oggi dalla Protezione Civile e valido per domani (fonte: Sito del Dipartimento della Protezione Civile – Presidenza del Consiglio dei Ministri): Precipitazioni: da isolate a sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, sui settori alpini di Piemonte e Lombardia, sulla Valle d’Aosta e su Marche, versanti orientali dell’Abruzzo, Molise centro-orientale, Puglia, Basilicata centro-settentrionale e ionica e settori orientali e zone interne meridionali della Campania, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati; sparse dalla serata, a prevalente carattere di rovescio o temporale, su Lombardia orientale, Triveneto e pianura orientale emiliana, con quantitativi cumulati moderati sul Trentino Alto Adige, da deboli a puntualmente moderati sulle restanti zone. Visibilità: nessun fenomeno significativo. Temperature: in calo anche sensibile le massime sul medio e basso versante adriatico. Venti: forti occidentali sulla Sardegna settentrionale; localmente forti nord-occidentali sui settori ionici della Calabria e sulla zona dello Stretto di Messina. Mari: localmente molto mosso il Mar di Sardegna, il Mar Ligure ed il Tirreno centrale.

Allerta gialla, ecco dove

Sulla base di quanto scritto all’interno del bollettino che vi abbiamo riportato, il Dipartimento di Protezione Civile ha valutato queste allerte per domani: Per la giornata di domani, Mercoledì 8 giugno 2022:

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA:

Abruzzo: Bacino Alto del Sangro, Bacino del Pescara, Bacino Basso del Sangro, Bacini Tordino Vomano

Basilicata: Basi-B, Basi-E2, Basi-A2, Basi-E1, Basi-A1, Basi-D, Basi-C

Molise: Frentani – Sannio – Matese, Litoranea

Puglia: Basso Fortore, Tavoliere – bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Gargano e Tremiti, Basso Ofanto, Sub-Appennino Dauno, Puglia Centrale Adriatica, Bacini del Lato e del Lenne, Puglia Centrale Bradanica, Salento.

