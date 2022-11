Meteo – Fronte di maltempo in discesa nel Weekend, ancora forti piogge e temporali in Italia: i dettagli

Maltempo colpisce in maniera sparsa il nord, meglio al centro-sud

L’avvicinamento di un fronte di correnti perturbate verso il Mediterraneo centrale determina già dalla giornata di ieri un peggioramento delle condizioni meteo all’interno della nostra Penisola e in particolare sulle regioni più settentrionali, dove si sono azionati e si azionano ancora rovesci e occasionali temporali sparsi o isolati, localmente anche intensi. Nuvolosità in aumento al centro-sud dove il tempo appare invece relativamente più stabile e asciutto, con temperature ancora relativamente miti.

Prossime ore ancora rovesci al nord, poi ecco il risveglio dell’Autunno

Nel corso delle prossime ore il maltempo continuerà a colpire in maniera sparsa alcune aree del nord, tra cui il nordest e l’alto versante tirrenico, in particolare la Liguria centro-orientale e l’alta Toscana, con rovesci localmente anche possibilmente intensi. A partire da domani giovedì 3 novembre si aprirà una fase di maltempo anche piuttosto diffuso per l’Italia a causa dell’affondo progressivo di una saccatura depressionaria responsabile che riporterà anche la neve sulle Alpi (scopri di più). La fase perturbata è destinata a protrarsi fino al Weekend, come vedremo nel presente editoriale.

Weekend di maltempo per il centro-sud, anche intenso

Il fronte perturbato che attraverserà pertanto l’Italia a partire dalla giornata di domani giovedì 3 novembre, proseguirà la sua corsa verso sud affondando ulteriormente sul Mediterraneo centrale e portando un Weekend di maltempo per le regioni centro-meridionali, come vedremo nel prossimo paragrafo. Al nord infatti, stando anche a quanto prospettano i principali centri di calcolo, l’ingresso di correnti più fresche, ma più secche, determinerà condizioni meteo più stabili.

Piogge e temporali al centro-sud, verso un miglioramento nella seconda parte di domenica

Piogge e temporali si sposteranno dunque sulle regioni centro-meridionali nella giornata di sabato 5 novembre e in particolare sul medio versante adriatico e sud in generale. Il medio Tirreno potrà assistere infatti a qualche rovescio tra la notte e il mattino, prima di un miglioramento delle condizioni meteo che, in ogni caso, interesserà l’Italia intera a partire dalla seconda parte di domenica 6: in serata infatti maltempo sarà residuale con clima che tuttavia risulterà piuttosto fresco in tutto il Paese, con temperature più consone al periodo.

