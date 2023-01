Meteo – gennaio prova ad alzare il tiro con una serie di manovre invernali per la seconda parte del mese

La neve cade a quote collinari su alcune regioni, altro passaggio atteso entro Giovedì

Sguardo dal satellite inequivocabile per l’Italia dove l’aria fredda sta spazzando il Centro-Nord portando cieli per lo più sereni ma condizioni meteo instabili si attardano invece sulle regioni del Sud. Gennaio riporta dunque la neve che tra Abruzzo e Molise si è spinta fin verso i 500-600 metri. Giornata di domani che vedrà condizioni meteo più asciutte ma dalla serata ecco un po’ di neve in arrivo sulle Alpi centro-orientali, specie settori di confine. Precipitazioni che poi interesseranno anche il Centro Italia ed entro la mattinata di Giovedì anche il Sud con neve in Appennino.

Torna l’alta pressione nel prossimo weekend ma potrebbe essere di breve durata

Modelli che concorda per una rimonta dell’alta pressione nel weekend di metà gennaio sul Mediterraneo centro-occidentale. Tra Venerdì e Domenica dovremmo dunque avere condizioni meteo di nuovo più stabili in Italia e con temperature in aumento fino a qualche grado al di sopra delle medie del periodo. Il periodo anticiclonico potrebbe però essere di breve durata con la seconda metà di gennaio che dovrebbe avere in serbo qualcosa di più invernale.

Manovre invernali per la prossima settimana con aria via via più fredda verso l’Europa

All’inizio della prossima settimana principali modelli meteo che concordano per la formazione di un anticiclone di blocco in Atlantico. Difficile dire quanto potrebbe spingersi a nord e quanto a lungo potrebbe durare ma è sicuramente un primo tassello per manovre di stampo più invernale per l’Europa e per l’Italia. Il vortice polare risulta ancora abbastanza compatto ma la vorticità potrebbe scendere di latitudine con aria polare o anche artico marittima pronta a raggiungere il vecchio continente.

Modello europeo che mostra maltempo invernale a più riprese sul Mediterraneo

Modello europeo ECMWF che per il prossimo weekend di metà gennaio conferma l’arrivo dell’anticiclone. Nella prima parte della prossima settimana ecco però un affondo verso il Mediterraneo centro-occidentale. Non si tratterà di aria molto fredda e dunque temperature generalmente in media per l’Italia ma condizioni meteo instabili o perturbate con neve abbondante sulle montagne. A questo potrebbe seguire un secondo affondo con una direttrice più orientale e dunque anche maggiormente freddo, qui però siamo nel campo delle ipotesi.

