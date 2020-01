METEO: gennaio sotto l’anticiclone con tempo stabile e NEBBIE in ITALIA, freddo per l’epifania ma solo su queste regioni

Situazione sinottica “incastrata” con l’anticiclone per tutti L’anno 2020 è iniziato con un vasto e robusto campo di alta pressione sull’Europa e sul Mediterraneo centro-occidentale. Da molti giorni ormai il tempo si mantiene nel complesso stabile e le temperature abbastanza miti per il periodo. Unici disturbi meteo sono arrecati dal transito di piccole gocce fredde o dalle correnti più fredde che scorrono sul bordo orientale dell’anticiclone. Una circolazione depressionaria è ancora presente sul Mediterraneo orientale con una goccia d’aria fredda in quota posizionata tra Grecia e Turchia. Questa situazione è dovuta, come anticipato nei precedenti editoriali, al rafforzamento del vortice polare che tende sempre più la corrente a getto limitando gli scambi meridiani e consentendo agli anticicloni di espandersi lungo i paralleli. Quale evoluzione meteo per il resto di gennaio 2020? Sole, clima mite specie in montagna ma anche nebbie, nubi basse e smog Non solo molti i fenomeni che interesseranno l’Italia nel corso dei prossimi giorni. Almeno fino all’Epifania il dominio dell’anticiclone sarà incontrastato sulla nostra Penisola portando condizioni meteo in prevalenza stabili da Nord a Sud. Attenzione però che con la compressione dell’aria al suolo dovuta appunto all’alta pressione si formeranno sempre più nebbie e nubi basse soprattutto su vallate a pianure. Pianura Padana in prima fila nei prossimi giorni con nebbie e nubi basse che potrebbero essere localmente persistenti anche per l’intera giornata specie su Lombardia sud-orientale, Emilia Romagna e Veneto. Qui anche le temperature massime risentiranno dei cieli grigi risultando basse anche di giorno. Clima piuttosto mite invece sulle montagne dove le temperature risulteranno anche di +4/+6 gradi al di sopra delle medie. Meteo weekend: progressivamente più freddo a causa delle correnti orientali Nel corso del primo weekend del mese e dell’anno 2020 la nostra Penisola si troverà sul bordo orientale dell’anticiclone. L’enorme “cupola” sarà infatti posizionata tra Atlantico, Penisola Iberica, Francia e Isole Britanniche con valori di pressione al suolo fino a 1035 hPa. Sul bordo orientale si troverà invece la nostra Penisola con un flusso di correnti più fresche e instabili dai quadranti settentrionale. Tra Sabato e Domenica condizioni meteo in prevalenza stabili specie al Centro-Nord mentre qualche isolata precipitazione potrebbe interessare le regioni meridionali. Temperature in lieve calo ma con valori comunque vicini alle medie del periodo. Più freddo al Sud dove le temperature potrebbero portarsi di 2 gradi al di sotto delle medie del periodo.

Epifania 2020, ecco le condizioni meteo per l’ultima delle festività natalizie Rispetto a quanto preventivato nei giorni scorsi, l’irruzione fredda prevista per l’Epifania è stata come previsto ampiamente ridimensionata. I principali modelli meteo, fino a due giorni fa completamente discorsi, si sono ora allineati e mostrano l’arrivo di un po’ di aria fredda sull’Italia per il 6 gennaio 2020. L’anticiclone è infatti troppo forte da scalzare e la colata di aria fredda è costretta e scendere più ad est interessando principalmente l’Europa orientale e i Balcani. Arriveranno comunque correnti più fredde dai quadranti nord-orientali sull’Italia tra Domenica 5 e Lunedì 6 gennaio e interesseranno soprattutto le regioni del medio Adriatico e il Sud. Su queste ultime infatti il calo termico potrebbe essere più consistente con valori anche di 6/8 gradi al di sotto delle medie del periodo. Condizioni meteo poi che potrebbero farsi localmente instabili con piogge sparse e qualche fiocco di neve a bassa quota. Irruzione fredda che durerà comunque molto poco perché nei giorni successivi è previsto un nuovo rinforzo dell’anticiclone.

Gennaio 2020: quale tendenza meteo per il mese centrale dell’inverno? Il mese centrale dell’inverno è iniziato con il piede sbagliato, almeno per gli amanti di freddo e neve, e non solo sull’Italia ma su buona parte dell’Europa. Come avevamo anticipato nelle tendenza stagionali il vortice polare nel corso della seconda metà di dicembre ha subito un progressivo rafforzamento sia a livello stratosferico che troposferico. La corrente a getto piuttosto tesa porta una serie di profonde depressioni a transitare alla latitudini più alte mentre l’anticiclone non riuscendo ad elevarsi verso nord spancia a più riprese verso il Mediterraneo. Questa potrebbe essere l’evoluzione meteo per buona parte della prima metà di gennaio con solo qualche saltuario disturbo legato al transito di piccole gocce fredde o rapidi passaggi atlantici. Il grande inverno resterà dunque ancora lontano per molti giorni a venire.