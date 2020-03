METEO GENOVA – Ampie SCHIARITE in arrivo in città, ecco le previsioni

Piogge in alcune regioni italiane

Nella giornata odierna si osserva un generale aumento della copertura nuvolosa nell’intero comparto del Mediterraneo, grazie al transito di una lieve perturbazione di origine nordatlantica che sta momentaneamente apportando i suoi effetti sulle regioni nordorientali e in alcune delle regioni centro-meridionali, tra cui alcune zone della Campania e della Puglia settentrionale. Piogge locali è possibile ritrovarle localmente anche sul medio versante adriatico, in particolare sull’Abruzzo. Meglio altrove, nonostante gli addensamenti nuvolosi talvolta minaccino pioggia. A Genova le condizioni meteo appaiono stabili, come vedremo.

Previsioni meteo Genova oggi

La giornata odierna di Genova è risultata piuttosto stabile nonostante il transito di nuvolosità irregolare in città dovuto al passaggio di correnti umide di matrice atlantica ad alte quote. Tali condizioni di cielo poco o parzialmente nuvoloso si protrarranno fino a questa sera con accenno ad importanti schiarite verso la tarda serata. Temperature tutt’altro che invernali con minime intorno ai +11°C e massime che raggiungono i +17°C.

Temperature minime in calo e cieli sereni per domani

Le schiarite durante la notte lasceranno spazio a cieli sereni che saranno maggiormente in grado di favorire il fenomeno dell’inversione termica sulla città di Genova: ciò avrà dei risvolti sull’aspetto termico, come vedremo in seguito. Cieli soleggiati dunque fin dal mattino grazie agli effetti di un promontorio anticiclonico che si espande nuovamente verso settentrione, alla presa dell’Italia. Le temperature minime sono previste in calo proprio grazie alle schiarite notturne, mentre le massime stazioneranno pressapoco sui valori odierni.