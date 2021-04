METEO GENOVA- ancora piogge possibili nelle prossime ore, ma WEEKEND dal sapore di PRIMAVERA

Situazione meteo sull’Italia, ancora flusso umido e piogge sparse

Buongiorno e ben ritrovati cari amici del Centro Meteo Italiano. Dopo il miglioramento di ieri torna una nuova fase perturbata sul territorio italiano. Nella giornata odierna su tutto il territorio italiano aumenterà la copertura nuvolosa e le piogge bagneranno le regioni settentrionali e la Sardegna. Nei giorni successivi il maltempo si sposterà verso sud. Ma andiamo a vedere in particolare le previsioni meteo per la città di Genova.

Previsioni meteo Genova oggi

Come appena accennato nella giornata odierna torna il maltempo sulle regioni settentrionali e cosi anche su Genova e la Liguria. Già dalla mattina avremo cieli nuvolosi con piogge in arrivo nella tarda mattinata sulla città di Genova. Piogge che persisteranno anche nelle ore pomeridiane per poi cessare in serata accompagnate da delle ampie schiarite. Temperature sotto la media del periodo, con valori minimi al primo mattino attorno ai 10°C sul capoluogo ligure e massime che non supereranno i 14°C. PER ULTERIORI DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DI GENOVA, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

Previsioni meteo Genova per domani

Nella serata odierna il maltempo scivola verso sud e la giornata di domani sarà all’insegna del bel tempo sulla Liguria. Domani avremo cieli per lo più sereni o poco nuvolosi sul capoluogo ligure, con qualche addensamento nelle ore centrali della giornata e condizioni meteo sempre asciutte. Temperature stazionarie nei valori minimi, in lieve aumento in quelli massimi, che su Genova raggiungeranno i 16°C. Ma andiamo ora a vedere la tendenza meteo per il weekend.