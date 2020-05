METEO GENOVA – Cambia il tempo entro le prossime 24 ore, ecco le previsioni fino al 2 Giugno 2020

Meteo: Anticiclone delle Azzorre sull’Italia e con esso sole e clima gradevole

Tornerà il maltempo in Liguria come in gran parte dell’Italia, ma intanto condizioni meteo stabili e clima tipicamente primaverile. Cieli sereni o poco nuvolosi in queste ore sulla città di Genova e clima tipicamente primaverile, nubi in aumento nelle prossime ore e prime piogge nella mattinata di domani. La fase 2 per l’emergenza da covid-19 procederà con il clima tipicamente primaverile e troveremo sempre più diffusi e probabili i temporali. PER TUTTI I DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DI TORINO, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

Estate 2020 al via dal 1 Giugno 2020

Il vasto e robusto anticiclone sull’Europa in grado di garantire condizioni meteo stabili anche in Italia emigrerà dalle Isole Britanniche, Francia e Germania verso la Scandinavia. Troppo lontano per l’Italia e per garantire stabilità ed ecco che da domani torneranno i temporali primaverili. Infiltrazioni di correnti molto fredde in quota provenienti dalla Russia contrastando con le calde masse di aria mediterranee potranno favorire la formazione di temporali e grandine anche intensa. Questo scenario meteo a grande scala potrebbe durare fino ai primi giorni di Giugno e generare queste conseguenze in Italia.

Previsioni meteo nei dettagli per la giornata di domani

Giornata all’insegna della spiccata variabilità con brevi schiarite alternate a nubi irregolari in transito e con esse anche delle piogge o acquazzoni un pò su tutte le regioni. Miglioramento in serata. Maltempo in arrivo al centro Italia con piogge o temporali specialmente nelle ore centrali della giornata e su Marche, Umbria Lazio e Abruzzo. Fenomeni in attenuazione solo in serata. Mattinata ancora stabile e soleggiata sulle regioni meridionali, piogge o temporali in arrivo dal pomeriggio sulla Campania, Molise, Puglia, Basilicata e Calabria, stabile altrove. Temperature minime in aumento, massime in calo.