METEO GENOVA – Ci attendono giornate di bel tempo ma nel prossimo weekend le cose cambieranno, ecco le previsioni

Meteo Italia: ampie schiarite e temperature in aumento da domani

Solo per oggi qualche nube di troppo in transito su tutte le regioni d’Italia e locali piogge o acquazzoni confinati per lo più sulle regioni adriatiche e sulle Alpi. Sulla città di Genova come del resto in gran parte delle città d’Italia le condizioni meteo si manterranno stabili e clima mite. Temperature oltre i 20°c durante le ore centrali della giornata, fino a 25°c nei prossimi giorni con sole prevalente. Durante il prossimo weekend invece potrebbero tornare le piogge e i temporali come vedremo più avanti. PER TUTTI I DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DI GENOVA, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

La Primavera mostra il suo lato più buono, sole e temperature in aumento nei prossimi giorni

Una figura anticiclonica piuttosto solida potrebbe avanzare nei prossimi giorni sull’Italia con un vero e proprio anticipo d’estate sulle regioni meridionali, altrove il clima si manterrà primaverile e piuttosto gradevole. Sole pertanto anche a Genova e sulla Liguria per domani e per la giornata di Venerdì, mentre durante il prossimo weekend qualcosa potrebbe cambiare, specie sulle regioni nord-occidentali con il maltempo di ritorno. Fase più intensa di maltempo tra la nottata di Domenica e la giornata di Lunedì, il tutto mentre in Europa assisteremo ad un vero e proprio colpo di coda dell’Inverno con neve e gelo tardivo in arrivo.

Meteo prossimi giorni: cambiamenti in vista per il weekend

La fase 2 per l’emergenza da covid-19 procederà pertanto con il sole e il clima quasi estivo, fino a quando questa fase stabile? Un fronte freddo sulla penisola balcanica raggiunge anche le regioni adriatiche e il nord est Italia determinando la formazione di nuvolosità anche compatta e locali piogge o temporali, nonché un generale calo delle temperature. Il tempo tenderà comune a migliorare tra le ore serali e la nottata. Già da domani l’anticiclone rimonterà rapidamente sull’Italia e questo si tradurrà essenzialmente in condizioni di bel tempo da nord a sud ma le piogge e i temporali saranno in agguato al centro-nord Italia specie nelle prime ore della prossima settimana.