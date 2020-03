METEO GENOVA – Disturbi NUVOLOSI in città, arriva il MALTEMPO: ecco le previsioni

Maltempo al nord, un po’ meglio salvo locali eccezioni al centro-sud

La giornata odierna vede le condizioni meteo sulla nostra Penisola peggiorare in maniera progressiva e graduale: dopo una prima metà di giornata prevalentemente caratterizzata dalla stabilità, nel corso del pomeriggio le prime piogge hanno fatto il loro ingresso sulla Sardegna e qualche rovescio interesserà anche le zone interne del Lazio. Il resto delle regioni centro-meridionali sembrerebbe dunque rimanere all’asciutto, mentre il maltempo interesserà il nord, in particolare le località alpine e subalpine la cui quota neve si attesterà intorno ai 1500/1800 metri dipendentemente dai settori di riferimento. A Genova, nonostante la nuvolosità, il tempo è asciutto e stabile, come vedremo.

Previsioni meteo Genova oggi

La giornata odierna della città di Genova, dopo una notte comunque di cielo sereno, è stata marchiata e continuerà ad esserlo anche nelle prossime ore dal transito di nuvolosità irregolare che si alterna a fasi più soleggiate, ma con assenza di fenomeni. Tali condizioni meteo di stabilità si inseriscono in un contesto di clima mite, con una temperatura minima registrata in mattinata attorno ai +9°C a cui è seguita una temperatura massima di circa +16°C.

Arriva il maltempo per domani

L’azione di una saccatura di origine artica in discesa verso la nostra Penisola porterà i suoi effetti per domani lunedì 30 marzo sulla città di Genova, con le condizioni meteo che andranno a peggiorare visibilmente già a partire dalle primissime ore di giornata. Piogge intermittenti interesseranno il capoluogo ligure per tutto il giorno, con accumuli finali comunque generalmente deboli e puntualmente possibilmente moderati. Le temperature non subiranno ancora particolari variazioni: esse stazioneranno infatti pressapoco sui valori odierni.