METEO GENOVA – Fase molto STATICA in compagnia della STABILITA’, ecco le previsioni

Soleggiato al centro-nord, nuvoloso con locali piogge al sud

Il quadro meteorologico italiano quest’oggi possiamo suddividerlo in due parti: una riguardante le regioni centro-settentrionali, attualmente interessate da una rimonta anticiclonica di origine afroazzorriana che oltre ad apportare condizioni meteo di generale stabilità, porta anche temperature oltre la media del periodo con picchi oggi fino a +21°C sulle regioni nordoccidentali; l’altra che riguarda il sud, avvolto da un tappeto nuvoloso a causa di flussi instabili provenienti da una perturbazione posizionata già da ieri sul Mediterraneo orientale e che è causa di qualche locale e veloce pioggia in Calabria. A Genova si trovano condizioni di stabilità, come vedremo.

Previsioni meteo Genova oggi

Le condizioni meteo come da qualche giorno a questa parte sulla città di Genova si presentano visibilmente stabili grazie alla mancanza della copertura nuvolosa: i cieli appaiono infatti sereni fin dal mattino e tali rimarranno per il resto della serata corrente. Temperature tipicamente primaverili sul capoluogo ligure, con minime alte e vicine a i +12°C a cui sono seguite massime che superano persino i +20°C.

Nessuna novità per inizio settimana

Nessuna novità è prevista raggiungere la città di Genova per gli inizi della prossima settimana. L’Alta pressione apporrà i suoi effetti soprattutto al centro-nord e il capoluogo ligure è la prima a risentirne. Condizioni meteo dunque stabili per più giorni condite da temperature che non si discosteranno più di tanto dai valori odierni, con fisiologiche oscillazioni.