METEO GENOVA – Fase STABILE e SOLEGGIATA sulla città, TEMPERATURE in aumento, ecco le previsioni

Bel tempo in tutta Italia quest’oggi

Nella giornata odierna si fanno ormai piuttosto evidenti gli effetti di una rimonta anticiclonica avvenuta sull’Italia tra la giornata di ieri e quella di oggi, con generale bel tempo condito da cieli in prevalenza soleggiati sulla nostra Penisola. Fanno eccezione alcune regioni del sud come la Calabria, la Sicilia tirrenica e jonica e la Puglia meridionale, dove persiste qualche disturbo nuvoloso causato dalle correnti più umide provenienti da una perturbazione sita sul Mediterraneo orientale. Temperature in aumento su tutto il territorio nazionale, più netto sui valori minimi. Condizioni di stabilità avvolgono anche Genova, come vedremo.

Previsioni meteo Genova oggi

Le condizioni meteo della città di Genova quest’oggi si sono fin da subito, come negli ultimi giorni, presentate visibilmente stabili, grazie a cieli pressoché soleggiati che hanno caratterizzato la città per tutta la mattina e il pomeriggio. Tale situazione di cielo sereno continuerà ad interessare il capoluogo ligure anche nel corso della serata corrente, in un contesto di temperature oltre la media del periodo: le minime infatti si aggirano intorno ai +10°C a cui sono seguite massime di oltre +21°C.

Condizioni invariate per il resto del weekend

Le condizioni meteo resteranno pressoché invariate a Genova nel corso di questo weekend ormai subentrato e dunque anche per la giornata di domani domenica 5 aprile nono si prevedono particolari variazioni sotto il punto di vista né meteorologico, con cieli sereni da mattina a sera, né dal punto di vista termico, con le temperature che stazioneranno pressapoco sui valori odierni con fisiologiche oscillazioni.