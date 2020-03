METEO GENOVA – MALTEMPO in queste ore ma l’Anticiclone tornerà presto con sole e clima primaverile

Meteo: maltempo in Liguria

Maltempo in azione in queste ore sulle regioni nord-occidentali italiane con piogge specie in Liguria. Fenomeni a a tratti anche intensi specie sulla provincia di Genova, mentre al nord est e sul resto dell’Italia la situazione meteo si mantiene ancora stabile. Salvo che per un moderato peggioramento in arrivo nelle prossime ore sul versante tirrenico della penisola, il tempo i n Italia si presenterà stabile. PER TUTTI I DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DI GENOVA, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

Meteo Italia: Anticiclone e bel tempo sull’Italia

Per la giornata di domani nubi in transito su tutte le regioni settentrionali ma senza fenomeni di rilievo salvo locali e deboli nevicate sulle Alpi oltre i 900-1000 metri. Bel tempo anche al centro-sud Italia con innocua nuvolosità in transito alternata ad ampie schiarite, specie lungo le coste tirreniche. Tempo perturbato invece sulla Sicilia tra mattina e pomeriggio con locali piogge. Clima primaverile con le temperature in aumento durante le ore centrali della giornata.

Meteo Italia: Primavera avanti tutta

Primavera avanti tutta nel corso della settimana appena iniziata, l’Anticiclone che ora troviamo ad ovest della penisola Iberica, avanzerà progressivamente sul Mediterraneo fino a dominare lo scenario meteo anche in Italia nei prossimi giorni della settimana in corso quando le temperature sono previste in aumento su tutte le regioni con valori presti superiori anche di 10°c rispetto quelli attuali.