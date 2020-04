METEO GENOVA: Miglioramento atteso da domani, intanto ancora piogge previste per la giornata di oggi

Meteo: tornerà il bel tempo in Liguria ma intanto cieli nuvolosi e piogge diffuse

Sul bacino del Mediterraneo centro-occidentale imperversa il maltempo sotto l’azione di una circolazione di bassa pressione alimentata da correnti calde di matrice nord-africana. L’Italia viene investita in pieno dal maltempo con piogge e forti raffiche di vento. Sulla Liguria e più in generale sulla città di Genova i cieli si presentano nuvolosi o molto nuvolosi e con essi troviamo anche delle piogge sparse, tuttavia di debole o di moderata intensità. PER TUTTI I DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DI GENOVA, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

Previsioni meteo Italia

Durante la giornata di domani, Mercoledì 22 Aprile, migliorerà il tempo sulle regioni settentrionali con ampie schiarite fin dal mattino specie sul Triveneto. Residue precipitazioni in Romagna specie al mattino. Ulteriore miglioramento in serata. Maltempo ancora sulle regioni centro-meridionali con piogge e addirittura nubifragi sulle isole maggiori. Sulla città di Genova da domani avremo il ritorno del bel tempo con schiarite e nubi irregolari in transito specie al mattino, temperature in aumento nei valori massimi, ancora freddino invece al primo mattino e durante la notte.

Meteo 25 Aprile 2020

Miglioramento delle condizioni meteo in Italia non solo al nord Italia ma anche al centro durante la giornata di Giovedì 23 Aprile, ancora delle residue piogge invece sulle regioni più meridionali. Tuttavia andremo incontro ad un generale miglioramento meteo a ridosso dell 25 Aprile 2020, Festa della Liberazione d’Italia con cieli più soleggiati e qualche disturbo sui settori più interni meridionali e sulle Alpi con locali temporali al pomeriggio tipici del periodo in corso. Il clima in Italia durante il weekend del 25 Aprile sarà piuttosto gradevole con valori di temperatura che durante le ore centrali della giornata potrebbero raggiungere i 25°c.